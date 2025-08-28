Четвер, 28 Серпня, 2025
Україна атакувала корабель рф із “Калібрами” в Азовському морі

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна атакувала корабель рф із

Українські Сили оборони завдали нового потужного удару по військових ресурсах російської федерації. Як повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, в Азовському морі було атаковано російський ракетний корабель проєкту «Буян-М», що є носієм крилатих ракет типу «Калібр».

За офіційною інформацією, до операції були залучені кілька підрозділів української воєнної розвідки.

📢 «Бійці спецпідрозділу ГУР МО України Примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія Калібрів», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок цих ударів російський військовий корабель, який перебував у районі Темрюцької затоки, зазнав серйозних пошкоджень і був змушений покинути місце бойового чергування. Це означає, що ворог тимчасово втратив можливість здійснювати пуски крилатих ракет із цієї частини Азовського моря.

Інші удари по російських цілях

Цього ж дня українські військові успішно вдарили по двох стратегічних нафтопереробних заводах рф. На об’єктах спалахнули масштабні пожежі, що призвело до зупинки роботи виробничих потужностей. Також під вогневий вплив потрапили склади боєприпасів та логістичні центри, задіяні в постачанні ресурсів для російської армії.

Вибухи в Севастополі

Ніч проти четверга також видалася неспокійною для окупованого Криму. У Севастополі пролунала серія вибухів, які місцеві жителі пов’язали з масованою атакою українських безпілотників. За їхніми словами, на підльоті до Кримського півострова та самого Севастополя могло бути до 200 дронів. Частину з них, начебто, збила російська ППО. Але вибухи свідчать, що не всі цілі були знешкоджені.

Атака на корабель «Буян-М» та інші об’єкти російської інфраструктури свідчить про посилення асиметричних дій українських Сил оборони. Зниження активності російських носіїв «Калібрів» у Чорноморському регіоні напряму впливає на безпеку українських міст та стратегічних об’єктів, адже ці ракети є одним з основних інструментів масованих ударів рф.

Українська сторона продовжує застосовувати новітні дрони та високоточні засоби ураження, завдаючи противнику втрат, які ускладнюють його здатність вести війну у Чорному та Азовському морях.

☝️ Також нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши шість безпілотників. Метою удару став один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.

