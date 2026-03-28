Угорські опозиціонери довели Орбана до істерики

Передвиборчий візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до міста Дьєр, яке тривалий час вважалося оплотом його партії «Фідес», супроводжувався масовими протестами та переріс у політичний скандал через велику кількість опозиційних демонстрантів. Про це повідомляє видання HVG.

Поряд із прихильниками влади на місці зібралися сотні активістів опозиційної партії «Тиса». Вони скандували антиурядові гасла та тримали плакати, присвячені корупції та кризовій економічній ситуації в країні.

🧑‍🤝‍🧑 Сутички та звинувачення

За даними ЗМІ, шлях протестувальникам перегородили організовані групи чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. Вони діяли організовано та намагалися не допустити опозиціонерів до сцени.

Лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що до міста представники партії «Фідес» привезли близько сотні осіб для залякування цивільних.

Також, за його словами, на площі не було правоохоронців. Мадяр закликав протестувальників залишити місце події та уникати провокацій.

Гучні вигуки та свист із боку натовпу змусили Віктора Орбана змінити тон виступу. За оцінкою видання, прем’єр кілька разів підвищував голос, реагуючи на дії протестувальників.

📢 «Ви штовхаєте український віз (угорський фразеологізм аналогічний українському “носити / лити воду на чийсь млин” – ред.), а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!», — заявив Орбан зі сцени.

Він також традиційно звинуватив опонентів у роботі «на українські спецслужби».

ℹ️ Місто Дьєр нині стало одним із центрів політичного протистояння в Угорщині. Ще кілька років тому партія «Фідес» мала тут впевнену підтримку виборців. Втім, результати виборів до Європейського парламенту 2024 року засвідчили скорочення розриву:

40,5% — у «Фідес»;

36% — у партії «Тиса».

📌 Додаткові обставини

Раніше ЗМІ повідомляли про появу на політичній арені кандидата-тезки лідера опозиції. Йдеться про незалежного кандидата Петера Мадяра, який має зв’язки з політичним оточенням Орбана та партією «Фідес».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни та звернувся до шостого президента України В. О. Зеленського із закликом «відкликати своїх агентів».