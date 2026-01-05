Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула

В Оболонському районі Києва у ніч проти понеділка, 5 січня, сталася пожежа внаслідок російської атаки. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу людину, однак згодом стало відомо про загибель цивільної людини. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС Києва.

За уточненням голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика, влучання уламків відбулося у будівлю приватного медичного закладу.

📢 «Станом на зараз внаслідок атаки загинула одна людина», — повідомив Ткаченко, додавши, що з пошкодженої будівлі проводиться евакуація людей, а атака на столицю триває.

Згодом посадовець уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей.

Інформацію підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок ворожого обстрілу медичного закладу.

📢 «Вночі 5 січня ворог здійснив чергову атаку на столицю. В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на 2-му поверсі 4-поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням. Пожежу ліквідовано. 1 людина загинула. Також троє осіб постраждало. Евакуйовано 25 осіб», — йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

☝️ На місці події працювали близько 50 рятувальників та було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Чернігові вночі пролунали вибухи. У Чернігові під ударом опинилося одне з підприємств. Моніторингові канали зазначали, що близько трьох десятків ударних безпілотників перебували поблизу столиці.

👉 Нагадаємо, у ніч на 5 січня росія підіймала в небо близько десяти стратегічних бомбардувальників. Ворог застосував 165 ударних безпілотників (БпЛА), дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет комплексу С-300.