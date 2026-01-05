Понеділок, 5 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула

Денис Молотов
Удар рф по Києву: пожежа в медзакладі, одна людина загинула
Фото: ліквідація наслідків російського удару у Києві, Оболонський район.

В Оболонському районі Києва у ніч проти понеділка, 5 січня, сталася пожежа внаслідок російської атаки. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу людину, однак згодом стало відомо про загибель цивільної людини. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС Києва.

За уточненням голови Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика, влучання уламків відбулося у будівлю приватного медичного закладу.

📢 «Станом на зараз внаслідок атаки загинула одна людина», — повідомив Ткаченко, додавши, що з пошкодженої будівлі проводиться евакуація людей, а атака на столицю триває.

Згодом посадовець уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох людей.

Інформацію підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок ворожого обстрілу медичного закладу.

📢 «Вночі 5 січня ворог здійснив чергову атаку на столицю. В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на 2-му поверсі 4-поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням. Пожежу ліквідовано. 1 людина загинула. Також троє осіб постраждало. Евакуйовано 25 осіб», — йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

☝️ На місці події працювали близько 50 рятувальників та було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Чернігові вночі пролунали вибухи. У Чернігові під ударом опинилося одне з підприємств. Моніторингові канали зазначали, що близько трьох десятків ударних безпілотників перебували поблизу столиці.

👉 Нагадаємо, у ніч на 5 січня росія підіймала в небо близько десяти стратегічних бомбардувальників. Ворог застосував 165 ударних безпілотників (БпЛА), дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет комплексу С-300.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У США заговорили про можливе приховування стану здоров’я Трампа — CNN

ПОЛІТИКА

Мадуро перебуває під вартою у Сполучених Штатах

ВАЖЛИВО

Каллас заявила про боротбу з «тіньовим флотом» рф через атаки на кабелі

ВАЖЛИВО

путін та резиденція – «священна корова»

ПОЛІТИКА

Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

КРИМІНАЛ

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами “атаки” на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

ПОДІЇ

Переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу — США

ВАЖЛИВО

Китай різко засудив силові дії США проти Венесуели

ПОЛІТИКА

Лубінець розповів про кардинальне зростання скарг на дії ТЦК

ВЛАДА

рф вдарила балістикою по житловому будинку в центрі Харкова

ВАЖЛИВО

Нічний удар по Україні: рф запустила «шахеди» та ракети

ВІЙНА

Венесуела оголосила надзвичайний стан та звинуватили США в агресії

ПОЛІТИКА

Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

ВЛАДА

Двоє загиблих у Херсоні внаслідок ранкового удару рф

ВІЙНА

Олексій Харченко привітав луганців з Новим Роком

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ