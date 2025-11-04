Удар по військових ЗСУ: повідомлено про відсторонення від посад

Унаслідок ракетно-дронової атаки російських окупантів по військових у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, а також відсторонено окремих посадових осіб. Про це 3 листопада повідомила пресслужба 30-го корпусу морської піхоти України.

📢 «1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти», – йдеться в офіційній заяві.

За попередніми даними, удар припав на центральну частину населеного пункту, яка не є військовою зоною і де відсутній плац.

Серед постраждалих – як військовослужбовці, так і цивільні громадяни. Командування корпусу висловило щирі співчуття родинам загиблих.

Наразі слідчі органи проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини трагедії. Уже ухвалено рішення про відсторонення певних посадових осіб від виконання обов’язків на час перевірки.

☝️ Нагадаємо, 1 листопада російська армія здійснила ракетно-дронову атаку по території Дніпропетровщини. Трагедія сталася під час урочистого заходу — на плацу мали нагороджувати найкращих піхотинців та пілотів FPV-дронів.

Серед загиблих — цивільні, зокрема діти.

📢 Державне бюро розслідувань повідомило про перевірку інциденту. Одним із ключових напрямів стане встановлення, чи дотримувалися правил безпеки для захисту військових під час сигналів повітряної тривоги.

👉 Також у понеділок, 3 листопада, стало відомо, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок чергових російських обстрілів Дніпропетровщини. Під ударом опинилися Нікопольський, Криворізький і Синельниківський райони.