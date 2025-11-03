Атаки на Дніпропетровщині: загинула лдина, троє поранено

Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок чергових російських обстрілів Дніпропетровщини. Під ударом опинилися Нікопольський, Криворізький і Синельниківський райони. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко у своєму Telegram-каналі.

📢 «По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув 54-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Понівечена машина…», — написав Гайваненко.

За його словами, Нікопольщина знову зазнала ударів FPV-дронів і артилерії. Під ворожий вогонь потрапили райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

📢 «Постраждали троє людей — 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені три магазини, коледж, багатоквартирний будинок, авто. Горіла будівля, що не експлуатується», — додав очільник області.

Також, за даними обласної влади, у Синельниківському районі російська армія атакувала Межівську й Покровську громади, використовуючи керовані авіабомби та FPV-дрони. Через удари виникла пожежа та було зруйновано приватну оселю.

Гайваненко повідомив, що підрозділи ППО вдень збили два безпілотники над територією області.

☝️ Нагадаємо, 1 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на п’ять громад Дніпропетровщини. Тоді також повідомлялося про загиблих і поранених, серед них були військові.

Раніше ворог атакував Самарівський район області — внаслідок того обстрілу загинула одна людина, ще вісім отримали поранення.

👉 Також відомо, що третина з усіх 83 боїв на фронті з початку поточної доби залишається на Покровському напрямку, та ворог став активнішим сьогодні на Куп’янському напрямку, де, поряд з Олександрівським, сталося по 11 боєзіткнень