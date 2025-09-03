У Знам’янській громаді триває ліквідація наслідків дронової атаки росії

Російські безпілотні літальні апарати завдали удару по Знам’янській громаді Кіровоградської області, уражаючи об’єкти Укрзалізниці та житлові будинки місцевих жителів. Про це в ніч на середу, 3 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

📢 «Ворожа дронова атака на Знамʼянську громаду, зокрема по обʼєктах АТ Укрзалізниця. Є займання в приватних домоволодіннях», – написав він.

За уточненими даними, постраждало щонайменше п’ятеро людей. Усім надано медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує. Уражено 28 житлових будинків, з них один зруйновано повністю. Раніше повідомлялося про десять пошкоджених будинків, але під час обстеження території кількість пошкоджених будівель зросла.

📢 «Від електропостачання відключено населені пункти громади», – зазначив Райкович.

На місці працюють співробітники ДСНС, поліції, медики та психологи. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання у всіх населених пунктах громади.

📢 «У Знам’янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки.Усі травмовані отримали медичну допомогу. Наразі відомо, що внаслідок удару пошкоджено 28 житлових будинків, один – зруйновано повністю», – йдеться у повідомленні ОВА.

Фахівці управління цивільного захисту, комунальні служби та представники місцевої влади обстежують пошкоджені будівлі, щоб оцінити обсяг відновлювальних робіт та надати необхідну допомогу мешканцям.

На території залізничного вокзалу облаштовано «Пункт незламності», де люди можуть зарядити гаджети, отримати психологічну підтримку та допомогу у вирішенні нагальних потреб. Це стало важливим центром безпеки й взаємодопомоги для мешканців та гостей міста.

До відновлювальних робіт активно долучилися благодійні організації «Десяте квітня», «Червоний Хрест» та «Право на захист». Вони надають будівельні матеріали, юридичну допомогу та іншу необхідну підтримку постраждалим. Також місцева влада підтримує контакт з міжнародним фондом Global Empowerment Mission, який неодноразово допомагав відновлювати пошкоджені вікна та житлові будинки після ворожих ударів.

Одночасно в ніч на 3 вересня росіяни атакували низку міст на заході України. Вибухи та звуки повітряних ударів були зафіксовані у Вишгороді, Луцьку, Рівному, Львові та Хмельницькому.

Тим часом на росії також зафіксовано інциденти. Соцмережі повідомляють про вибухи в місті Анапа, де, ймовірно, безпілотники атакували дивізіон С-300.

☝️ Також нагадаємо, що за офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 3 вересня було знешкоджено 451 повітряну ціль, серед яких – десятки крилатих ракет та сотні ударних дронів.