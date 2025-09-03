ППО знешкодила понад 450 цілей під час масованої атаки рф

Сили протиповітряної оборони (ППО) України успішно відбили чергову масовану атаку російських військ. За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 3 вересня було знешкоджено 451 повітряну ціль, серед яких – десятки крилатих ракет та сотні ударних дронів.

📢 «430 безпілотників Shahed і дронів-імітаторів, 14 крилатих ракет ‘Калібр’ і сім ракет Х-101 – усі ці цілі знищені або подавлені силами ППО», – йдеться у повідомленні.

Окупаційна російська армія розпочала атаку 2 вересня близько 16:00, застосувавши ударні БпЛА, ракети морського та повітряного базування. Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували та супроводжували 526 повітряних об’єктів:

502 дрони типу «Shahed» та безпілотники-імітатори, запущені з території рф (Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ), а також із тимчасово окупованого Криму (полігон Чауда); 16 крилатих ракет «Калібр», випущених із Чорного моря;

вісім крилатих ракет Х-101, запущених із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

Відбиття атаки забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони. Також були залучені підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем.

Попри високу ефективність роботи ППО України, зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних дронів по 14 різних об’єктах. Також уламки збитих цілей впали ще у 14 локаціях.

☝️ Нагадаємо, за добу 2 вересня російські війська втратили 780 особового складу. Українські воїни також знищили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

👉 Також від початку доби 2 вересня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.