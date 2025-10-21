У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Дрон рф атакував Суми — унаслідок удару по цивільній інфраструктурі постраждали дев’ятеро мирних мешканців. Про це поінформувала Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 21 жовтня.

📢 «9 цивільних постраждали внаслідок удару росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Працюють екстрені служби», – йдеться у повідомленні військової адміністрації.

☝️ Факт атаки підтвердив і виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар. Він уточнив, що внаслідок влучання безпілотника постраждало понад десять автомобілів.

📢 «Близько 16:30 у нашому місті зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу “Італмас” у дорожнє покриття. Унаслідок удару пошкоджено більше десяти автомобілів, вибито вікна у багатоквартирних будинках. На цей час відомо про девʼятьох поранених людей. На місці події працюють усі необхідні служби», – написав Кобзар у своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, вже у середу, 22 жовтня, о 9:00 у місті розпочне роботу мобільний штаб. Там усі постраждалі та мешканці, які потребують допомоги, зможуть отримати необхідну підтримку.

🔺 Раніше повідомлялося, що Новгород-Сіверський зазнав потужної атаки російських ударних дронів. За попередніми даними, там загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на вівторок, 21 жовтня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей.

