У Сумах під повторний удар потрапили рятувальники ДСНС

Окупаційна російська армія вночі 22 березня атакувала підрозділи ДСНС України у Сумах, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними служби, рятувальники проводили чергове обстеження території після попереднього ворожого влучання. У момент завершення робіт російські війська завдали повторного удару поблизу пожежної цистерни.

📢 У ДСНС України зазначили, що особовий склад встиг оперативно відійти в безпечне місце. Внаслідок атаки постраждалих серед рятувальників немає.

💥 Зафіксовано пошкодження пожежної техніки.