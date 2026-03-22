У Сумах під повторний удар потрапили рятувальники ДСНС

Окупаційна російська армія вночі 22 березня атакувала підрозділи ДСНС України у Сумах, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
За даними служби, рятувальники проводили чергове обстеження території після попереднього ворожого влучання. У момент завершення робіт російські війська завдали повторного удару поблизу пожежної цистерни.
📢 У ДСНС України зазначили, що особовий склад встиг оперативно відійти в безпечне місце. Внаслідок атаки постраждалих серед рятувальників немає.
💥 Зафіксовано пошкодження пожежної техніки.
- Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що під час евакуації пасажирів у ході дронової атаки загинула провідниця, ще одна людина отримала поранення.
- Крім того, у ніч проти 22 березня російська федерація здійснила масовану атаку по території Україна із застосуванням 139 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 127 ворожих дронів.