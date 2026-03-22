ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Сумах під повторний удар потрапили рятувальники ДСНС

Денис Молотов
Фото: ДСНС Сумської області / 22.03.2026

Окупаційна російська армія вночі 22 березня атакувала підрозділи ДСНС України у Сумах, внаслідок чого було пошкоджено пожежний автомобіль. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними служби, рятувальники проводили чергове обстеження території після попереднього ворожого влучання. У момент завершення робіт російські війська завдали повторного удару поблизу пожежної цистерни.

📢 У ДСНС України зазначили, що особовий склад встиг оперативно відійти в безпечне місце. Внаслідок атаки постраждалих серед рятувальників немає.

💥 Зафіксовано пошкодження пожежної техніки.

  • Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» повідомила, що під час евакуації пасажирів у ході дронової атаки загинула провідниця, ще одна людина отримала поранення.
  • Крім того, у ніч проти 22 березня російська федерація здійснила масовану атаку по території Україна із застосуванням 139 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 127 ворожих дронів.
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип