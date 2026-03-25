У Сумах і на Полтавщині зафіксовано руйнування після ударів

Фото: наслідки російських атак на Сумщині / ДСНС Сумської області / 25.03.2026

Після масованого удару 24 березня війська рф у ніч проти 25 березня знову запустили нові групи безпілотників по території України. У кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Вибухи та руйнування зафіксовано, зокрема, у Сумах та на території Полтавської області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

У Сумах безпілотник влучив у приватну садибу в Ковпаківському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна житлового будинку та гаража. За попередніми даними, постраждалих немає, триває уточнення наслідків.

  • У Березівській громаді через влучання ударних безпілотників по житловому сектору спалахнув будинок.
  • У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль. Рятувальники працювали на місцях влучань. Пожежі ліквідовано.

У Полтавській області, зокрема в Миргородському районі, внаслідок падіння дрона пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

📢 “За уточненою інформацією, унаслідок атаки було пошкоджено 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, 2 магазини, автівки та вагон із зерном. Інформації щодо травмованих не надходило”, – йдеться в повідомленні очільника полтавської ОВА.

На місцях виникли пожежі, які ліквідовують підрозділи ДСНС України. Інформації про постраждалих наразі немає.

☝️ Повітряна тривога була оголошена також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, а також у частині районів Харківської області. За даними Повітряні сили ЗСУ, безпілотники рухалися у напрямку Харкова, Сум, Одеської, Миколаївської області та до міста Дніпро. Також зафіксовано пуски керованих авіабомб у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Одеській області російський дрон знищив житловий будинок. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок удару постраждала жінка, а під завалами може залишатися ще одна людина.

👉 Також стало відомо, що впродовж минулої доби 24 березня на лінії фронту відбулось 191 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Майже 150 зіткнень на фронті сталось за добу – Генштаб

ВІЙНА

Атака на Тернопільщину: уражено енергетичну інфраструктуру

ВІЙНА

Храм Гробу Господнього можуть не відкрити навіть на Великдень

ВАЖЛИВО

У Кривому Розі пошкоджено промислову інфраструктуру

ВІЙНА

Іран запросив у США переговори для уникнення ударів – Трамп

ВАЖЛИВО

Наслідки удару по Вінниччині: загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

Фейк: 62% німців хочуть бачити Путіна канцлером Німеччини — Der Spiegel

СТОПФЕЙК

У столиці ветеран заявив про побиття в приміщенні ТЦК

КРИМІНАЛ

Удар поблизу ядерного центру в Дімоні: понад сотня поранених

ВАЖЛИВО

Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф – найуспішніші операції СБУ під час війни

ПОДІЇ

У Харкові знеструмлено ядерну установку після атаки рф

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам у Європі

ПОЛІТИКА

Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства – юрист

ПОДІЇ

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу – Генштаб

ВІЙНА

Колаборанта з Луганщини підозрюють у підтримці окупаційної влади

КРИМІНАЛ
