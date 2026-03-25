У Сумах і на Полтавщині зафіксовано руйнування після ударів

Після масованого удару 24 березня війська рф у ніч проти 25 березня знову запустили нові групи безпілотників по території України. У кількох областях було оголошено повітряну тривогу. Вибухи та руйнування зафіксовано, зокрема, у Сумах та на території Полтавської області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко.

У Сумах безпілотник влучив у приватну садибу в Ковпаківському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна житлового будинку та гаража. За попередніми даними, постраждалих немає, триває уточнення наслідків.

У Березівській громаді через влучання ударних безпілотників по житловому сектору спалахнув будинок.

У Верхньосироватській громаді внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль. Рятувальники працювали на місцях влучань. Пожежі ліквідовано.

У Полтавській області, зокрема в Миргородському районі, внаслідок падіння дрона пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

📢 “За уточненою інформацією, унаслідок атаки було пошкоджено 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, 2 магазини, автівки та вагон із зерном. Інформації щодо травмованих не надходило”, – йдеться в повідомленні очільника полтавської ОВА.

На місцях виникли пожежі, які ліквідовують підрозділи ДСНС України. Інформації про постраждалих наразі немає.

☝️ Повітряна тривога була оголошена також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, а також у частині районів Харківської області. За даними Повітряні сили ЗСУ, безпілотники рухалися у напрямку Харкова, Сум, Одеської, Миколаївської області та до міста Дніпро. Також зафіксовано пуски керованих авіабомб у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Одеській області російський дрон знищив житловий будинок. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок удару постраждала жінка, а під завалами може залишатися ще одна людина.

👉 Також стало відомо, що впродовж минулої доби 24 березня на лінії фронту відбулось 191 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб.