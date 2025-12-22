На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі

На російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
За інформацією розвідки, внаслідок спеціальної операції ГУР МО, безпосередньо реалізованої представником руху опору, обидва російські військові літаки були виведені з ладу. Йдеться про винищувачі, які держава-агресор використовувала у війні проти України.
☝️ Орієнтовна сумарна вартість уражених Су-27 та Су-30 може сягати до 100 мільйонів доларів.
У ГУР уточнили, що йдеться про літаки з бортовими номерами 12 та 82. Їх вдалося знищити завдяки ретельній та тривалій підготовці. Планування диверсійної операції на військовому аеродромі під Липецьком тривало близько двох тижнів.
📢 «Вивчений маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” безпосередньо у захисному авіаційному ангарі, а після цього — безперешкодно залишити аеродром», — наголосили в ГУР.
- Нагадаємо, раніше українські військові уразили ударними дронами два російські винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
- Також 18 грудня безпілотники атакували це летовище, уразивши техніку на сотні мільйонів доларів, зокрема літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.
- Воїни спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищили в тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29.