На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі

На російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, внаслідок спеціальної операції ГУР МО, безпосередньо реалізованої представником руху опору, обидва російські військові літаки були виведені з ладу. Йдеться про винищувачі, які держава-агресор використовувала у війні проти України.

☝️ Орієнтовна сумарна вартість уражених Су-27 та Су-30 може сягати до 100 мільйонів доларів.

У ГУР уточнили, що йдеться про літаки з бортовими номерами 12 та 82. Їх вдалося знищити завдяки ретельній та тривалій підготовці. Планування диверсійної операції на військовому аеродромі під Липецьком тривало близько двох тижнів.

📢 «Вивчений маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” безпосередньо у захисному авіаційному ангарі, а після цього — безперешкодно залишити аеродром», — наголосили в ГУР.