Понеділок, 22 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі

Денис Молотов
На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі
Винищувач Су-30: фото ілюстративне (ШІ).

На російському військовому аеродромі поблизу Липецька в ніч з 20 на 21 грудня спалахнули два бойові винищувачі Су-30 та Су-27. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, внаслідок спеціальної операції ГУР МО, безпосередньо реалізованої представником руху опору, обидва російські військові літаки були виведені з ладу. Йдеться про винищувачі, які держава-агресор використовувала у війні проти України.

☝️ Орієнтовна сумарна вартість уражених Су-27 та Су-30 може сягати до 100 мільйонів доларів.

У ГУР уточнили, що йдеться про літаки з бортовими номерами 12 та 82. Їх вдалося знищити завдяки ретельній та тривалій підготовці. Планування диверсійної операції на військовому аеродромі під Липецьком тривало близько двох тижнів.

📢 «Вивчений маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” безпосередньо у захисному авіаційному ангарі, а після цього — безперешкодно залишити аеродром», — наголосили в ГУР.

  • Нагадаємо, раніше українські військові уразили ударними дронами два російські винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
  • Також 18 грудня безпілотники атакували це летовище, уразивши техніку на сотні мільйонів доларів, зокрема літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.
  • Воїни спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищили в тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зимові куртки для дівчаток: тепло, елегантність та яскравий стиль

СУСПІЛЬСТВО

Кабмін затвердив правила роботи оновленого Реєстру зброярів

ВЛАДА

У Туреччині заявили про три інциденти з дронами за п’ять днів

ВАЖЛИВО

Атака рф на Запоріжжя: згоріли квартири в житловому будинку, є поранені

ВАЖЛИВО

ССО уразили позиції РСЗВ та скупчення особового складу рф

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася, чверть – на Покровському напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фейк: Відео Зеленського з-під Куп’янська знято на хромакеї

СТОПФЕЙК

Відновлено рух поїздів Одеса – Кишинів уперше з 2022 року

ПОДІЇ

Чоловіку винесено вирок за ґвалтування та розбещення дітей

КРИМІНАЛ

Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

ВАЖЛИВО

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

КРИМІНАЛ

Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС щодо розширення

ВАЖЛИВО

Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

ПОДІЇ

НАБУ провело обшуки у міського голови Луцька

ПОДІЇ

Україна вперше уразила танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ