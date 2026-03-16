ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У столиці після атаки рф зафіксували падіння уламків дронів

У столиці після атаки рф зафіксували падіння уламків дронів
У кількох районах столиці зафіксували падіння частин російських ударних безпілотників після нічної та ранкової атаки. Про це в понеділок, 16 березня, повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

За їхніми даними, уламки БпЛА впали у Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах міста.

💥 Зокрема, у центрі столиці, в Шевченківському районі, зафіксували падіння уламків безпілотника, однак пожежі та постраждалих не було.

💥 У Солом’янському районі уламки дрона впали на територію нежитлової забудови. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

💥 У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Рятувальні служби оперативно ліквідували займання.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, після завершення атаки у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Водночас Telegram-канал «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS» повідомив, що під час атаки російські війська нібито намагалися застосувати нові ракети «Іздєліє-30», які було збито на підльоті до Києва.

Також у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано уламки безпілотника типу «Shahed» біля Монумента Незалежності на Майдані.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 16 березня російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок ударів поранення отримали троє цивільних, а без електропостачання залишилися понад 7500 абонентів.

Крім того, вранці 16 березня російські військові атакували Харків ударними безпілотниками. За попередніми даними, було зафіксовано кілька влучань, унаслідок яких постраждала одна людина.

  • За минулу добу російські окупанти завдали 74 авіаційних ударів, скинувши 212 керованих авіабомб.
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип