Понеділок, 29 Грудня, 2025
У Сполучених Штатах зіткнулися два гелікоптери: є загиблий

Денис Молотов
У Сполучених Штатах зіткнулися два гелікоптери: є загиблий
Фото: скриншот з відео новинних агенцій США.

У США, в штаті Нью-Джерсі, в повітрі зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких, небезпечних для життя травм. Про це повідомляє Associated Press.

За словами начальника поліції міста Гаммонтон Кевіна Фріла, рятувальні служби отримали повідомлення про аварію близько 11:25 за місцевим часом у неділю.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) повідомило, що інцидент стався над муніципальним аеропортом Гаммонтона та був повітряним зіткненням гелікоптерів Enstrom F-28A та Enstrom 280C.

Після падіння одного з повітряних суден на місці спалахнула пожежа. Поліція та пожежні підрозділи оперативно ліквідували загоряння.

На борту обох гелікоптерів перебували лише пілоти. Один із них загинув на місці події, іншого госпіталізували з травмами, які загрожують життю.

За даними метеорологічної компанії AccuWeather, на момент зіткнення погодні умови були сприятливими: переважно хмарно, слабкий вітер та добра видимість.

Розслідування причин авіакатастрофи спільно проводитимуть Федеральне авіаційне управління США та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

☝️ Раніше у штаті Техас зазнав аварії літак Військово-морських сил Мексики, який перевозив медичних пацієнтів. Унаслідок тієї трагедії загинули щонайменше п’ятеро осіб, серед них дворічна дитина.

👉 Також нагадаємо що Аварія літака Air India сталася в четвер, 12 червня, в індійському місті Ахмедабад (штат Гуджарат).

