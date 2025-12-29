У Сполучених Штатах зіткнулися два гелікоптери: є загиблий

У США, в штаті Нью-Джерсі, в повітрі зіткнулися два гелікоптери. Внаслідок авіакатастрофи одна людина загинула, ще одна зазнала тяжких, небезпечних для життя травм. Про це повідомляє Associated Press.

За словами начальника поліції міста Гаммонтон Кевіна Фріла, рятувальні служби отримали повідомлення про аварію близько 11:25 за місцевим часом у неділю.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) повідомило, що інцидент стався над муніципальним аеропортом Гаммонтона та був повітряним зіткненням гелікоптерів Enstrom F-28A та Enstrom 280C.

Після падіння одного з повітряних суден на місці спалахнула пожежа. Поліція та пожежні підрозділи оперативно ліквідували загоряння.

На борту обох гелікоптерів перебували лише пілоти. Один із них загинув на місці події, іншого госпіталізували з травмами, які загрожують життю.

За даними метеорологічної компанії AccuWeather, на момент зіткнення погодні умови були сприятливими: переважно хмарно, слабкий вітер та добра видимість.

Розслідування причин авіакатастрофи спільно проводитимуть Федеральне авіаційне управління США та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

