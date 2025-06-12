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В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на борту

Денис Молотов
Денис Молотов
В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на борту

Аварія літака Air India сталася в четвер, 12 червня, в індійському місті Ахмедабад (штат Гуджарат). Про інцидент повідомляє видання India Today.

Згідно з інформацією, авіалайнер Boeing 787-8 Dreamliner, що належить компанії Air India, зазнав катастрофи невдовзі після зльоту з місцевого аеропорту. На борту перебували 242 людини230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Літак виконував рейс до Лондона, плануючи приземлитися в аеропорту Гатвік.

📸 Місцеві ЗМІ публікують фото і відео з місця катастрофи, де видно густий стовп диму. Також з’явилися кадри моменту падіння літака, які поширюються в соціальних мережах.

В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на бортуСтаном на ранок четверга офіційна інформація про кількість загиблих чи поранених відсутня.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що громадяни України не перебували на борту літака.

📢 «Перебування українців на борту Air India не підтверджується», — повідомили в МЗС, посилаючись на дані оперативного моніторингу.

В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на борту🧾 За інформацією India Today, серед пасажирів були:
          • 169 громадян Індії;
          • 53 підданих Великої Британії;
          • 7 громадян Португалії;
          • 1 громадянин Канади.

 

🔁 Нагадаємо, у грудні 2024 року трагічна авіакатастрофа в Південній Кореї забрала життя майже 30 людей. Тоді літак компанії Jeju Air, що летів із Бангкока, зійшов зі смуги в аеропорту Муан і врізався в огорожу. На борту перебували 175 пасажирів і 6 членів екіпажу.

☝️ Також повідомлялось, що у місті Сімі-Веллі, що у Каліфорнії, сталася авіакатастрофа: саморобний літак впав на житлові будинки, спричинивши руйнування й пожежу.

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