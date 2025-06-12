В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на борту

Аварія літака Air India сталася в четвер, 12 червня, в індійському місті Ахмедабад (штат Гуджарат). Про інцидент повідомляє видання India Today.

Згідно з інформацією, авіалайнер Boeing 787-8 Dreamliner, що належить компанії Air India, зазнав катастрофи невдовзі після зльоту з місцевого аеропорту. На борту перебували 242 людини — 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Літак виконував рейс до Лондона, плануючи приземлитися в аеропорту Гатвік.

📸 Місцеві ЗМІ публікують фото і відео з місця катастрофи, де видно густий стовп диму. Також з’явилися кадри моменту падіння літака, які поширюються в соціальних мережах.

#BREAKING | Air India Ahmedabad-London flight crashes near airport in Gujarat’s Meghani area More details awaited 🔗https://t.co/h1DrVJXaWq pic.twitter.com/MiuFVuB4AC — The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025

Станом на ранок четверга офіційна інформація про кількість загиблих чи поранених відсутня.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що громадяни України не перебували на борту літака.

📢 «Перебування українців на борту Air India не підтверджується», — повідомили в МЗС, посилаючись на дані оперативного моніторингу.

🧾 За інформацією India Today, серед пасажирів були:

169 громадян Індії ; 53 підданих Великої Британії ; 7 громадян Португалії ; 1 громадянин Канади .



🔁 Нагадаємо, у грудні 2024 року трагічна авіакатастрофа в Південній Кореї забрала життя майже 30 людей. Тоді літак компанії Jeju Air, що летів із Бангкока, зійшов зі смуги в аеропорту Муан і врізався в огорожу. На борту перебували 175 пасажирів і 6 членів екіпажу.

☝️ Також повідомлялось, що у місті Сімі-Веллі, що у Каліфорнії, сталася авіакатастрофа: саморобний літак впав на житлові будинки, спричинивши руйнування й пожежу.