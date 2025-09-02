Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

Сіверськодонецька міська військова адміністрація продовжує реалізацію програм підтримки військовослужбовців. За інформацією Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) від 2 вересня, понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги вже спрямовано на підтримку 71 Захисника та Захисниці громади.

📊 Згідно з офіційними даними, фінансова підтримка розподілена наступним чином:
  • 680 000 грн виплачено 16 мобілізованим військовослужбовцям та добровольцям, які приєдналися до лав Сил оборони України у період воєнного стану.
  • 585 000 грн отримали 39 військових, що мають статус учасників бойових дій.
  • 250 000 грн передано 10 військовослужбовцям, які зазнали поранень під час служби, але продовжують виконувати завдання у військових підрозділах.
  • 75 000 грн виділено трьом воїнам, яким внаслідок поранень встановлено інвалідність.
  • Окремо 90 000 грн розподілили між трьома захисниками, які унаслідок бойових травм втратили кінцівки.

Таким чином, Сіверськодонецька громада системно підтримує своїх оборонців, забезпечуючи адресну допомогу залежно від конкретних обставин і потреб кожного військового.

Військові адміністрації підкреслюють, що надання такої підтримки не лише сприяє соціальному захисту армійців, а й зміцнює зв’язок громади з тими, хто щодня боронить Україну на передовій.

Жителів Сіверськодонецької громади, які потребують додаткової інформації або планують оформлення матеріальної допомоги, закликають звертатися за телефонами:

  • 📞 068 524 95 84;
  • 📞 095 035 08 10;
  • 📞 097 847 14 13.

☝️ Також нагадаємо, що Попаснянська територіальна громада започаткувала комплексну програму, яка спрямована на розвиток ветеранського бізнесу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

На росії вимушені збільшити знижку на нафту для Індії

ЕКОНОМІКА

Луганщина долучилась до експертного обговорення законопроєктів про роботу органів влади під час війни

ЛУГАНЩИНА

Найбільші маневри року: у Польщі стартували військові навчання

ПОДІЇ

Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

ВІЙНА

Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

ВАЖЛИВО

Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

ВАЖЛИВО

Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

ЕКОНОМІКА

Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

ПОЛІТИКА

З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

СУСПІЛЬСТВО

росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

ВІЙНА

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

ЛУГАНЩИНА

Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

ПОЛІТИКА

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України – південнокорейська розвідка

ПОДІЇ

Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

ВАЖЛИВО

Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"