У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

Сіверськодонецька міська військова адміністрація продовжує реалізацію програм підтримки військовослужбовців. За інформацією Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) від 2 вересня, понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги вже спрямовано на підтримку 71 Захисника та Захисниці громади.

📊 Згідно з офіційними даними, фінансова підтримка розподілена наступним чином:

680 000 грн виплачено 16 мобілізованим військовослужбовцям та добровольцям, які приєдналися до лав Сил оборони України у період воєнного стану.

виплачено 16 мобілізованим військовослужбовцям та добровольцям, які приєдналися до лав Сил оборони України у період воєнного стану. 585 000 грн отримали 39 військових, що мають статус учасників бойових дій.

отримали 39 військових, що мають статус учасників бойових дій. 250 000 грн передано 10 військовослужбовцям, які зазнали поранень під час служби, але продовжують виконувати завдання у військових підрозділах.

передано 10 військовослужбовцям, які зазнали поранень під час служби, але продовжують виконувати завдання у військових підрозділах. 75 000 грн виділено трьом воїнам, яким внаслідок поранень встановлено інвалідність.

виділено трьом воїнам, яким внаслідок поранень встановлено інвалідність. Окремо 90 000 грн розподілили між трьома захисниками, які унаслідок бойових травм втратили кінцівки.

Таким чином, Сіверськодонецька громада системно підтримує своїх оборонців, забезпечуючи адресну допомогу залежно від конкретних обставин і потреб кожного військового.

Військові адміністрації підкреслюють, що надання такої підтримки не лише сприяє соціальному захисту армійців, а й зміцнює зв’язок громади з тими, хто щодня боронить Україну на передовій.

Жителів Сіверськодонецької громади, які потребують додаткової інформації або планують оформлення матеріальної допомоги, закликають звертатися за телефонами:

📞 068 524 95 84 ;

📞 095 035 08 10 ;

📞 097 847 14 13.

