У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

Сіверськодонецька міська військова адміністрація продовжує реалізацію програм підтримки військовослужбовців. За інформацією Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) від 2 вересня, понад 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги вже спрямовано на підтримку 71 Захисника та Захисниці громади.
📊 Згідно з офіційними даними, фінансова підтримка розподілена наступним чином:
- 680 000 грн виплачено 16 мобілізованим військовослужбовцям та добровольцям, які приєдналися до лав Сил оборони України у період воєнного стану.
- 585 000 грн отримали 39 військових, що мають статус учасників бойових дій.
- 250 000 грн передано 10 військовослужбовцям, які зазнали поранень під час служби, але продовжують виконувати завдання у військових підрозділах.
- 75 000 грн виділено трьом воїнам, яким внаслідок поранень встановлено інвалідність.
- Окремо 90 000 грн розподілили між трьома захисниками, які унаслідок бойових травм втратили кінцівки.
Таким чином, Сіверськодонецька громада системно підтримує своїх оборонців, забезпечуючи адресну допомогу залежно від конкретних обставин і потреб кожного військового.
Військові адміністрації підкреслюють, що надання такої підтримки не лише сприяє соціальному захисту армійців, а й зміцнює зв’язок громади з тими, хто щодня боронить Україну на передовій.
Жителів Сіверськодонецької громади, які потребують додаткової інформації або планують оформлення матеріальної допомоги, закликають звертатися за телефонами:
- 📞 068 524 95 84;
- 📞 095 035 08 10;
- 📞 097 847 14 13.
