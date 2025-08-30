Попаснянська громада запускає програму підтримки ветеранського бізнесу

Попаснянська територіальна громада започаткувала комплексну програму, яка спрямована на розвиток ветеранського бізнесу. Про ініціативу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 29 серпня.

Програма надає можливість ветеранам та їхнім родинам отримати фінансову підтримку на започаткування або розвиток власної справи. В рамках проєкту передбачена одноразова допомога розміром до 150 000 гривень. Таке фінансування має стати реальним стимулом для тих, хто прагне повернутися до активного життя, створювати робочі місця і робити внесок у відновлення економіки.

ℹ️ Ознайомитися з офіційними умовами та деталями програми можна на сайті громади за 👉 посиланням. ✅ Для участі в програмі бажаючим потрібно заповнити онлайн-форму за 👉 посиланням.

Це дозволяє подати заявку дистанційно, що особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – тих, хто вимушено перебуває поза межами громади.

Програма розрахована на 2025–2026 роки та охоплює кілька категорій учасників. Подати заявку можуть ветерани та ветеранки з-поміж учасників АТО/ООС і всі захисники України, які брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф. Окрім самих ветеранів, участь дозволена також їхнім дружинам чи чоловікам. Це стосується і членів родин загиблих або померлих воїнів.

Обов’язковою умовою є реєстрація місця проживання учасників у населених пунктах Попаснянської міської територіальної громади. Водночас вони мають бути переміщеними на територію, підконтрольну Уряду України. Таким чином, підтримка спрямована на тих, хто залишив рідні домівки через війну, але прагне розвивати власну справу вже на більш безпечних територіях.

Кошти, спрямовані на розвиток підприємництва, повернуться у вигляді нових робочих місць, податкових надходжень і соціальних ініціатив.

Для зручності учасників передбачені консультації:

📞 Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 095 788 30 60 та 050 998 82 53.

Програма підтримки ветеранського бізнесу у Попаснянській громаді є важливим кроком до інтеграції військовослужбовців у мирне життя.

☝️ Також нагадаємо, що майже 29 мільйонів гривень у 2025 році виплачено військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин громадами Сіверськодонецького району. Соціальний захист ветеранів залишається одним із головних напрямів роботи місцевих органів влади.