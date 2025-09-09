Вівторок, 9 Вересня, 2025
У ракеті Іскандер, що вдарила по Кабміну, виявили понад 40 іноземних компонентів

Денис Молотов
У ракеті Іскандер, яка влучила по будівлі Кабінету міністрів у Києві, виявили понад 40 іноземних деталей. Про це повідомив у Facebook 9 вересня уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, бойова частина ракети не здетонувала, ймовірно через критичні пошкодження. Проведені дослідження показали такий розподіл компонентів:

  • 35 американського походження;
  • 1 японського виробництва;
  • 1 британського;
  • 1 швейцарського;
  • 5 білоруських;
  • 57 російських деталей.

Серед виробників зафіксовано Texas Instruments, Analog Devices і Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія). Білоруські деталі постачали компанії АТ Інтеграл, а російські – Мікрон, Стріла, Ангстрем, Ексітон та завод Електродеталь.

☝️ Власюк підкреслив, що структура комплектування зазнала змін. Якщо раніше значну частку займали деталі з ЄС та США, то зараз більшу роль відіграють російські та білоруські виробники.

Зібрані дані передані міжнародним партнерам для санкційного опрацювання.

📌 Нагадаємо, у ніч на 7 вересня по будівлі Кабміну влучила не ударна безпілотна техніка, а крилата ракета Іскандер. На місці знайшли уламки ракети та елементи касетного боєприпасу, вбудованого у її конструкцію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив: російські окупанти справді завдали удару по Кабміну ракетою Іскандер.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

