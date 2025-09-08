В будівлю Кабміну росіяни цілеспрямовано били крилатою ракетою

У ніч на 7 вересня під час масованої атаки росії у центрі Києва було зафіксовано влучання у будівлю Кабінету міністрів. Як повідомило видання Defence Express з посиланням на власні джерела, це був не дрон-камікадзе, а російська крилата ракета «Іскандер».

📢 «Під час масштабної комбінованої далекобійної атаки рф, що відбулась у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України, влучив не дрон типу “шахед”, а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Її бойова частина не вибухнула», – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел, займання на верхніх поверхах урядової будівлі сталося через паливо з баків ракети. У боєголовці, вагою близько 450 кілограмів, не відбулося детонації.

☝️ Подію підтвердила і посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, яка відвідала будівлю після обстрілу.

📢 «Я бачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила в Кабінет міністрів, була спрямована прямо туди – у серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч уламків від касетного боєприпасу, вбудованого в Іскандер», – написала вона у Facebook.

Матернова наголосила, що лише відсутність повної детонації врятувала будівлю від повного руйнування.

1 з 9

👉 Нагадаємо, що внаслідок рекордної російської атаки 7 вересня в Києві загинули троє людей, серед них дитина. Ще понад двадцять людей отримали поранення.

Також стало відомо, що вперше від початку повномасштабної війни пошкоджено будинок Уряду. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, опублікувавши фото наслідків атаки на своїй сторінці у Facebook.