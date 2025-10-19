Неділя, 19 Жовтня, 2025
Денис Молотов
У Парижі пограбували Лувр: злодії викрали коштовності

У столиці Франції сталося зухвале пограбування Лувру, одного з найвідоміших музеїв світу. Міністерка культури Франції Рашида Даті повідомила про інцидент у соцмережі Х (колишній Twitter) вранці 19 жовтня.

📢 «Сьогодні вранці під час відкриття Лувру відбулося пограбування. Постраждалих немає», — написала вона.

На офіційному сайті музею зазначено, що заклад сьогодні не працюватиме «з виняткових причин». Адміністрація поки не розкриває деталей події, однак журналісти дізналися перші подробиці.

🕵️‍♂️ За інформацією видання Le Parisien, злодії розбили вікна у приміщенні музею та викрали коштовності, які належали Наполеону Бонапарту та його дружині Жозефіні. Серед викрадених речей — намисто, тіара, брошка та інші ювелірні вироби.

За даними слідства, злочинці скористалися вантажним ліфтом, щоб непомітно дістатися до галереї Аполлона, де зберігалася частина імператорської колекції. Під наглядом спільника двоє чоловіків викрали дев’ять предметів із залу, після чого зникли.

Поліція розпочала активні пошуки нападників, територію музею оточено, триває розслідування.

☝️ Зазначимо, що це не перший випадок резонансного пограбування у Франції за останні часи. Раніше від злодіїв постраждав триразовий володар «Золотого м’яча» та колишній президент УЄФА Мішель Платіні — з його будинку було викрадено близько двадцяти трофеїв і медалей.

👉 Також нагадаємо, ще у вересні 2025 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна визнає Палестину як суверенну незалежну державу.

