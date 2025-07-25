Франція готується до визнання Палестини

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна у вересні 2025 року визнає Палестину як суверенну незалежну державу. Про це глава французької держави повідомив 24 липня у своєму дописі в соцмережі X (колишній Twitter).

За словами Макрона, офіційне визнання планується під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН). Він підкреслив, що це рішення стане «зобовʼязанням Франції щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході».

📢 Президент заявив: «Нам потрібне негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників та масштабна гуманітарна допомога народу Гази. Ми також повинні гарантувати демілітаризацію ХАМАС, а також забезпечити безпеку та відбудову Гази. Нарешті, ми повинні побудувати Державу Палестина, забезпечити її життєздатність та забезпечити, щоб, погодившись на її демілітаризацію та повністю визнавши Ізраїль, вона сприяла безпеці всіх на Близькому Сході».

У Франції зазначають, що крок до офіційного визнання Палестини є політичним сигналом до необхідності мирного врегулювання тривалого конфлікту, який загострився після подій жовтня 2023 року. Французька сторона також виступає за створення Палестини — як єдиної перспективної формули безпеки та стабільності в регіоні.

Водночас в Ізраїлі слова Макрона вже викликали різко негативну реакцію. Місцева влада охарактеризувала ініціативу як «катастрофічну» та таку, що суперечить поточному становищу безпеки у регіоні.

Палестина сьогодні

ℹ️ На сьогодні Палестина залишається частково визнаною державою. Формальне проголошення її незалежності відбулося ще у 1988 році, однак влада країни досі не контролює значної частини територій, на які претендує. Так, Сектор Гази перебуває під контролем угруповання ХАМАС, яке Ізраїль і низка західних країн вважають терористичним. У той же час значну частину Західного берега річки Йордан утримують ізраїльські сили, а Східний Єрусалим офіційно анексовано Ізраїлем, який вважає його своєю неподільною столицею.

Станом на квітень 2024 року Палестину як державу визнали 143 зі 193 країн — членів ООН. До цього переліку входить і Україна, яка надала дипломатичне визнання Палестині ще на початку 2000-х років.

Натомість зусилля зі встановлення довготривалого перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС залишаються безрезультатними. Напередодні, у четвер, США та Ізраїль оголосили про призупинення переговорів із представниками ХАМАС, вказавши на «відсутність щирого бажання» досягти конструктивного компромісу.

Збройне протистояння в секторі Газа триває. Лише 20 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок нового етапу бойових дій у районі Дейр-ель-Бала. Це один із небагатьох населених пунктів у центральній частині анклаву, де раніше не проводилися масштабні наземні операції. Ізраїльська армія закликала мирне населення залишити південно-західну частину міста, що свідчить про наміри подальшого розширення зони бойових дій.

👉 Також нагадаємо, що Франція не приєднається до міжнародної ініціативи, започаткованої президентом США Дональдом Трампом, згідно з якою європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для подальшої передачі Україні.