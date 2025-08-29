У Нью-Йорку відбулися переговори голови ОП та Віткоффа

П’ятниця, 29 Серпня, 2025
Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі у п’ятницю, 29 серпня.

📢 «Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів», – наголосив Єрмак.

За його словами, головними темами перемовин стали координація дипломатичних зусиль та реалізація рішень, ухвалених під час саміту у Вашингтоні.

Єрмак окремо підкреслив, що москва навмисне затягує бойові дії, ігноруючи будь-які домовленості, спрямовані на завершення війни.

📢 «На жаль, росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона», – заявив керівник ОП. Він також запросив спецпосланника відвідати Україну найближчим часом.

Так, 18 серпня у Білому домі відбулася стратегічна зустріч за участю шостого президента України Володимира Зеленського та лідерів США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також представників Єврокомісії й НАТО. Головною темою переговорів було посилення безпекових гарантій для України в умовах триваючої війни.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив готовність Вашингтона долучитися до системи гарантій безпеки для України. Водночас він підкреслив, що значну частину відповідальності мають взяти на себе європейські союзники, при цьому виключивши відправку американських військових до зони бойових дій.

Додатково стало відомо, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала альтернативний формат колективної допомоги. Її план не передбачає вступу України до НАТО, однак має сприяти суттєвому зміцненню системи національної безпеки.

Чергова зустріч Єрмака та Віткоффа стала продовженням ширших міжнародних дискусій щодо шляхів досягнення стійкого миру та формату.

☝️ Також раніше стало відомо, що в Україні вже сформувалася фактична буферна зона. Адже і Збройні сили України, і російські війська давно відсунули свою важку техніку від лінії зіткнення на відстань понад 10 кілометрів. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

