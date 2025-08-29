Зеленський пояснив про буферну зону: техніка й так відведена

В Україні вже сформувалася фактична буферна зона, адже і Збройні сили України, і російські війська давно відсунули свою важку техніку від лінії зіткнення на відстань понад 10 кілометрів. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.

За його словами, розмови про створення нової буферної зони звучать від представників як європейських, так і американських політиків.

📢 «Тільки ті, хто не розуміють, у якому технологічному стані сьогодні проходить війна, пропонують буферну зону 40-50-60, я навіть чув пропозицію по 100 кілометрів. Це зовсім інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так перебуває за 10+ км одна від одної, тому що все уражається дронами. Ця буферна зона, я називаю мертва зона, хтось називає сіра зона, вона вже існує», – заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо росія бажає створити більшу дистанцію, то може відійти глибше на тимчасово окуповані українські території.

📢 «Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють… Подивіться на передній край армії росії, де там є броньована техніка, танки – нуль. Нічого вже немає, ніхто вже не висувається, тому що всі втрачають техніку вдень, вночі, в будь-який момент. Тому це просто зайві розмови», – зазначив шостий президент України.

Зеленський також нагадав, що питання розведення сил вже підіймалося під час Мінських домовленостей. Тоді ситуація була іншою, однак навіть попри переговори це розведення фактично не дало жодного результату.

Напередодні видання Politico повідомило, що низка європейських лідерів розглядає можливість створення 40-кілометрової буферної зони на території України між ЗСУ та армією рф. Така ідея нібито може стати частиною потенційної мирної угоди. Для контролю території, начебто, пропонується залучення миротворчого контингенту чисельністю від 4 тисяч до 60 тисяч військових, які б патрулювали зону.

Шостий президент України наголосив, що сьогодні сучасна війна кардинально відрізняється від конфлікту часів Мінська. Високоточна зброя та дрони роблять неможливим скупчення важкої техніки біля передової. Саме тому, за його словами, нинішні дискусії про створення буферної зони значною мірою втратили актуальність.

☝️ Також нагадаємо, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) України з’ясувати всі деталі щодо рішення Угорщини заборонити в’їзд одному з українських військових командирів.