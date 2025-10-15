У Німеччині розглядають лотерею як варіант призову до армії

Урядова коаліція Німеччини розглядає можливість запровадження лотерейного призову громадян на військову службу, якщо кількість добровольців виявиться недостатньою. Про це повідомило видання Spiegel у вівторок, 14 жовтня.

Згідно з інформацією, переговорники від ХДС/ХСС та СДПН досягли компромісу щодо нової моделі військової служби. Спочатку вона залишатиметься добровільною. План міністра оборони Бориса Пісторіуса передбачає, що всі 18-річні громадяни отримають анкети із запитаннями про стан здоров’я, рівень фізичної підготовки, освіту та ставлення до служби в армії. Чоловіки заповнюватимуть їх обов’язково, тоді як жінкам і людям третьої статі це пропонуватиметься на добровільних засадах.

☝️ Якщо Бундесвер не зможе залучити необхідну кількість охочих, пропонується перейти до лотерейного відбору. У разі, якщо й цей варіант не дасть результату, може бути відновлено загальний обов’язковий військовий призов, який у Німеччині скасували у 2011 році.

Згідно з проєктом, придатних до служби чоловіків, які пройшли медичний огляд, призиватимуть доти, доки армія не досягне визначеної планами чисельності. Ті, хто з релігійних чи політичних міркувань відмовиться від служби, проходитимуть альтернативну.

Передбачено також повернення загальної військової повинності у разі оголошення стану оборони або напруженості, який може запровадити Бундестаг.

Spiegel зазначає, що за компромісом Пісторіус має визначити потреби Бундесверу у військовому складі до 2035 року та регулярно звітувати перед парламентом. План передбачає збільшення чисельності армії з нинішніх 183 тисяч до 260 тисяч військовослужбовців, а також створення резерву з 200 тисяч осіб.

Хоча урядовці планували представити угоду 14 жовтня, пресконференцію було скасовано після критики документа на засіданні парламентської групи СДПН. За інформацією джерел Spiegel, Борис Пісторіус висловив невдоволення через те, що компромісна версія суттєво відрізняється від його первісного законопроєкту.

Ідея лотерейного призову вже спричинила гостру дискусію👇

Опозиційні партії, зокрема Зелені та Ліві, порівняли її з «Голодними іграми» та назвали непродуманою. Лідерка «Альтернативи для Німеччини» Аліса Вайдель також різко засудила цей підхід.

Водночас представник ХСС Александр Гофманн назвав ідею справедливою, нагадавши, що подібна система вже діє у Данії.

Раніше канцлер Фрідріх Мерц висловився за необхідність загальної служби для молоді, включно з жінками, підкресливши, що така реформа допоможе зміцнити обороноздатність країни.

👉 Також нагадаємо, що уряд Німеччини готується до рекордного збільшення оборонного бюджету, який має вирости більш ніж удвічі.