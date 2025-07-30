Німеччина збільшує оборонний бюджет удвічі: нові літаки, бронетехніка і ППО

Уряд Німеччини готується до рекордного збільшення оборонного бюджету, який має вирости більш ніж удвічі. Зокрема, Берлін планує масштабні інвестиції у нову військову техніку, що включатимуть винищувачі, бронетранспортери та засоби протиповітряної оборони. Про це 29 липня повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела в уряді.

Як стало відомо, Німеччина має намір закупити щонайменше 20 винищувачів Eurofighter, близько 3 000 бронемашин Boxer та майже 3 500 бойових машин піхоти Patria. Очікується, що ці платформи будуть постачатися упродовж наступних десяти років. Передбачається, що лише закупівля літаків обійдеться федеральному бюджету в 4–5 мільярдів євро. У свою чергу, бронетехніка типу Boxer оцінюється в 10 мільярдів євро, а контракт на бойові машини Patria – у приблизно 7 мільярдів.

Крім того, як повідомляють джерела Reuters, Міністерство оборони Німеччини розглядає можливість значного розширення потенціалу протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде про додаткові закупівлі систем IRIS-T та кількох сотень платформ SkyRanger. Фінальні параметри цих придбань ще перебувають на етапі погодження, тому їхня вартість наразі не розголошується.

Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела уточнило, що до кінця 2025 року федеральний уряд планує винести на розгляд парламенту понад 60 нових закупівель у сфері оборони. Йдеться про один із наймасштабніших пакетів переозброєння в історії країни. Міністр оборони Борис Пісторіус вже ознайомив німецьких парламентарів із ключовими напрямами цього плану. За його словами, головною метою Берліна є перетворення Бундесверу на найсильнішу регулярну армію в Європі.

У середу, 30 липня, кабінет міністрів ФРН має ухвалити новий середньостроковий фінансовий план, який формалізує наміри щодо збільшення річного оборонного бюджету більш ніж удвічі.

Підвищення мотивації військовослужбовців ФРН

Раніше міністр оборони Німеччини запропонував комплекс заходів для підвищення мотивації військовослужбовців. Зокрема, йдеться про підвищення заробітної плати та виплату премій для новобранців-добровольців, які підписують контракт із Бундесвером.