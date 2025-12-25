Четвер, 25 Грудня, 2025
У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення

Денис Молотов
У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення
Фото ілюстративне, резервне живлення від генераторів.

Окупаційні російські війська в ніч перед Різдвом, 25 грудня, продовжили атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів у низці регіонів України зафіксовано знеструмлення споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними відомства, перебої з електропостачанням зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Водночас в Одеській області частина відключень пов’язана з наслідками попередніх обстрілів.

☝️ У Міністерстві енергетики зазначили, що фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

📢 «Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві також нагадали, що актуальну інформацію щодо відключень електроенергії споживачі можуть перевіряти на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

☝️ Нагадаємо, раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що російські війська завдали ударів по Одещині, внаслідок чого зафіксовані численні пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

👉 У ніч на вівторок, 16 грудня, Одеська область вкотре зазнала атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок удару на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.

