У мережі з’явилося відео інциденту з бусом ТЦК на Волині

Денис Молотов
Скриншот із відео реєстратора руху / соцмережі / 09.03.2026

У телеграм-каналах з’явилося відео інциденту зі службовим автомобілем територіального центру комплектування (ТЦК) на Волині. Про цей інцидент 8 березня повідомляв Волинський обласний ТЦК у Facebook.

На оприлюднених кадрах видно, як легковий автомобіль підрізає бус ТЦК, після чого транспортний засіб з’їжджає у кювет.

За інформацією військкомату, загалом близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий транспорт і почали блокувати його рух.

Сім автомобілів заблокували машину ТЦК для визволення чоловіка 01
Скриншот публікації в соцмережі Волинського обласного ТЦК / Facebook / 08.03.2026

Інцидент стався поблизу села Озеро, коли група оповіщення доставляла військовозобов’язаного до ТЦК.

📢 «Група осіб застосувала силу, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила чоловіка», — повідомили у ТЦК.

Унаслідок інциденту двоє працівників ТЦК отримали травми.

  • один дістав травму голови;
  • інший — садна на передпліччі та обличчі, коли люди розтрощили переднє пасажирське скло автомобіля.

За даними ТЦК, стан постраждалих працівників стабільний.

У відомстві зазначили, що чоловік, якого звільнили під час нападу, є жителем Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів, які наразі встановлюють усіх причетних людей та автомобілі.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання діяльності працівників ТЦК та застосування сили проти них під час воєнного стану є кримінальним злочином.

  • Нагадаємо, 28 лютого шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна мобілізує від 30 до 40 тисяч людей щомісяця.
  • Раніше також повідомлялося, що 19 лютого футболіста Данила Колесника, який протидіяв працівнику ТЦК, відправили під нічний домашній арешт.
