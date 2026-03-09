У мережі з’явилося відео інциденту з бусом ТЦК на Волині

У телеграм-каналах з’явилося відео інциденту зі службовим автомобілем територіального центру комплектування (ТЦК) на Волині. Про цей інцидент 8 березня повідомляв Волинський обласний ТЦК у Facebook.
На оприлюднених кадрах видно, як легковий автомобіль підрізає бус ТЦК, після чого транспортний засіб з’їжджає у кювет.
За інформацією військкомату, загалом близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий транспорт і почали блокувати його рух.
Інцидент стався поблизу села Озеро, коли група оповіщення доставляла військовозобов’язаного до ТЦК.
📢 «Група осіб застосувала силу, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила чоловіка», — повідомили у ТЦК.
Унаслідок інциденту двоє працівників ТЦК отримали травми.
- один дістав травму голови;
- інший — садна на передпліччі та обличчі, коли люди розтрощили переднє пасажирське скло автомобіля.
За даними ТЦК, стан постраждалих працівників стабільний.
У відомстві зазначили, що чоловік, якого звільнили під час нападу, є жителем Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.
Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів, які наразі встановлюють усіх причетних людей та автомобілі.
У ТЦК наголосили, що перешкоджання діяльності працівників ТЦК та застосування сили проти них під час воєнного стану є кримінальним злочином.
- Нагадаємо, 28 лютого шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна мобілізує від 30 до 40 тисяч людей щомісяця.
- Раніше також повідомлялося, що 19 лютого футболіста Данила Колесника, який протидіяв працівнику ТЦК, відправили під нічний домашній арешт.