У Лисичанській громаді понад 600 дітей пройшли оздоровлення та літній відпочинок

Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила, що цього літа Лисичанська громада забезпечила оздоровлення та відпочинок для понад шести сотень дітей. Загалом різними програмами від початку року було охоплено 614 учасників.

✔️ Молодь мала змогу пройти санаторне лікування, побувати у дитячих таборах, брати участь у культурних і спортивних заходах, а також відпочивати у колі друзів та однолітків.

Частина дітей пройшла оздоровлення у міжнародному дитячому центрі «Артек» у Києві та Закарпатті, відпочивала у санаторіях Міністерства охорони здоров’я у Яремче та столиці, а також у закладах санаторного типу «Сонячне Закарпаття» та «Карпати».

✅ На реалізацію цих програм з місцевого бюджету було виділено понад 2,4 мільйона гривень.

Крім цього, двоє дітей з громади провели літо у дитячому таборі в Латвії. А ще одна дитина – у польському місті Хелм. Такі закордонні поїздки стали частиною міжнародних програм підтримки дітей з України.

Особливу увагу у Лисичанській громаді приділили й культурно-мистецькому розвитку молоді. За офіційними даними, понад 230 дітей взяли участь у різноманітних заходах – від спортивних змагань до розважальних та творчих подій.

Лисичанська громада у співпраці з державними та міжнародними партнерами створила комплексні умови для оздоровлення та відпочинку дітей. Це дозволило не лише підтримати їхнє здоров’я, а й сприяти соціальній адаптації та розвитку.

  • ☝️ Також раніше було повідомлено, що цього літа оздоровлення дітей зі Сватівської громади стало можливим завдяки реалізації програми, яку ухвалила місцева влада. Загалом 36 хлопців і дівчат змогли провести час у літніх таборах та дитячих центрах відпочинку.
  • 📊 На засіданні Оперативного штабу з координації та проведення оздоровчої кампанії було підбито підсумки літнього оздоровлення дітей у Луганській області у 2025 році.  Станом на 1 вересня громади регіону змогли забезпечити відпочинком та оздоровленням 4,7 тисячі дітей.
