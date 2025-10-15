У Луцьку військовослужбовця ТЦК покарали штрафом за вимкнену бодікамеру

Суд у Луцьку наклав адміністративне стягнення на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за порушення правил використання бодікамери під час виконання службових завдань. Про це повідомляється у постанові, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався 9 вересня на вулиці Набережній у Луцьку. Згідно з матеріалами справи, молодший сержант ТЦК разом із колегами проводив заходи оповіщення громадян, коли один із чоловіків спробував утекти. Військовослужбовці зупинили його та помістили у службовий автомобіль.

☝️ У цей момент невстановлена група осіб почала чинити опір діям військових: вони заблокували транспорт, пошкодили скло та бампери, а також прокололи всі чотири шини службового авто.

Згідно з постановою суду, під час події військовослужбовець мав при собі нагрудний відеореєстратор. Однак, він не скористався ним, чим порушив вимоги, передбачені Статутами Збройних сил України.

На судовому засіданні чоловік частково визнав свою провину, пояснивши, що не встиг увімкнути бодікамеру, оскільки разом із колегами намагався відбити напад на службовий автомобіль.

Після аналізу матеріалів справи суд дійшов висновку, що дії працівника ТЦК утворюють склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення — недбале ставлення військової службової особи до обов’язків під час особливого стану.

📢 Суд визнав військового винним і призначив йому штраф у розмірі 17 000 гривень.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі затримали 31-річного працівника районного ТЦК. Службовець ТЦК, перебуваючи у стані сп’яніння, влаштував перегони з патрульними та спричинив кілька ДТП.

👉 Також нагадаємо, що понад 47 тисяч проваджень через порушення військового обліку відкрито в Україні з початку 2025 року.