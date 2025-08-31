Понеділок, 1 Вересня, 2025
У Луганській області стартує опитування: обізнаність щодо небезпечних захворювань

Денис Молотов
У Луганській області розпочинається масштабне опитування, яке триватиме з 1 вересня до 1 жовтня 2025 року. Його мета — визначити рівень обізнаності внутрішньо переміщених осіб (ВПО) щодо здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних захворювань. Про початок ініціативи повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у неділю, 31 серпня.

Опитування проводитиметься за ініціативи Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА та Луганського обласного медичного центру соціально небезпечних хвороб. Також у реалізації заходу беруть участь Луганська обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також районні державні адміністрації області.

Чому це важливо?

Організатори підкреслюють, що опитування має важливе значення для формування ефективних програм охорони здоров’я серед ВПО. Україна належить до країн із високим пріоритетом для Всесвітньої організації охорони здоров’я через високі показники поширення туберкульозу.

Водночас російська агресія, економічні проблеми, а також фактори ризику — ВІЛ-інфекція, цукровий діабет, тютюнопаління та зловживання алкоголем — значно ускладнюють та уповільнюють темпи боротьби з хворобами.

Опитування дозволить краще зрозуміти потреби переселенців, які опинилися у складних життєвих умовах. Відповіді учасників допоможуть розробити більш дієві стратегії для збереження здоров’я та зменшення поширення небезпечних захворювань.

Як взяти участь?

Щоб узяти участь, достатньо кількох хвилин. Організатори наголошують, що кожна відповідь матиме значення, адже зібрані дані стануть основою для подальших кроків у сфері охорони здоров’я регіону.

Пройти опитування можна за QR-кодом або за 👉 посиланням:

