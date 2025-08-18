Понеділок, 18 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Діти з Луганщини відвідали релоковану «Рубіжанську панчішну мануфактуру» у Львові

Денис Молотов
Денис Молотов
Діти з Луганщини відвідали релоковану «Рубіжанську панчішну мануфактуру» у Львові

У Львівській області для дітей, які вимушено покинули Луганщину, організували пізнавальну екскурсію на ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура». Підприємство було відновлено після релокації. Про проведення заходу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 18 серпня.

Рубіжанська мануфактура, що десятиліттями спеціалізується на виготовленні панчішно-шкарпеткових виробів, добре відома як в Україні, так і за її межами. Її часто називають виробником «шкарпеток, що зшивають Україну».

Під час повномасштабної війни росії проти України виробничі приміщення компанії у Рубіжному, а також склади з сировиною і готовою продукцією були повністю знищені. Проте завдяки оперативним діям керівництва, а також підтримці партнерів, діяльність вдалося відновити вже у Львові.

На екскурсії діти змогли ознайомитися з технологічним процесом створення панчішно-шкарпеткових виробів. Також молодь побачила сучасні виробничі цехи та дізнались більше про затребувані професії у цій сфері. Крім того, вони мали можливість поспілкуватися з працівниками підприємства, які поділилися власним досвідом і розповіли про особливості роботи після релокації.

📢 «Ми виробляємо широкий асортимент панчішно-шкарпеткової продукції для чоловіків, жінок та дітей. Наші продукти відрізняються високою якістю, комфортом та унікальними дизайнами, завдяки чому вони відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Ми віримо в силу українського виробництва та прагнемо продемонструвати його на світовому рівні», – зазначив директор підприємства Геннадій Місюренко.

На завершення зустрічі юні відвідувачі отримали пам’ятні подарунки від «Рубіжанської панчішної мануфактури», що стало приємним сюрпризом для маленьких земляків.

Організацією заходу займався Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської ОДА спільно зі Старобільською міською військовою адміністрацією.

Подібні ініціативи не лише знайомлять дітей із сучасним українським виробництвом, а й дозволяють підтримувати зв’язок із рідними громадами.

Вони стають прикладом того, як бізнес і громади можуть взаємодіяти у складний воєнний час, надихаючи молоде покоління вірити у власні сили та відбудову країни.

☝️ Також нагадаємо, раніше повідомлялось, що на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганської області, яка відбулася в межах ініціативи «Діалог із бізнесом», обговорили актуальні перспективи розвитку підприємництва через індустріальні парки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

СУСПІЛЬСТВО

Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

ЛУГАНЩИНА

СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»

ПОДІЇ

ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Трамп ввів війська Нацгвардії на Аляску через масштабні протестні акції українців — CNN

СТОПФЕЙК

Фейк: Україна атакує жителів Херсона FPV-дронами

СТОПФЕЙК

Фейк: «Спеціально» для Путіна винищувачі намалювали зірку в небі над Аляскою

СТОПФЕЙК

В ОП спростували чутки про домовленість щодо повітряного перемир’я

ПОЛІТИКА

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

Білокуракинці відзначили десятиріччя громади: урочистості в евакуації

ЛУГАНЩИНА

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

Матернова: миру не буде без тиску на росію та гарантій для України

ПОЛІТИКА

ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

ВАЖЛИВО

Фейк: У мережі оприлюднили вимоги, які Путін висуне на зустрічі з Трампом наступної п’ятниці

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"