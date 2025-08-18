Діти з Луганщини відвідали релоковану «Рубіжанську панчішну мануфактуру» у Львові

У Львівській області для дітей, які вимушено покинули Луганщину, організували пізнавальну екскурсію на ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура». Підприємство було відновлено після релокації. Про проведення заходу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 18 серпня.

Рубіжанська мануфактура, що десятиліттями спеціалізується на виготовленні панчішно-шкарпеткових виробів, добре відома як в Україні, так і за її межами. Її часто називають виробником «шкарпеток, що зшивають Україну».

Під час повномасштабної війни росії проти України виробничі приміщення компанії у Рубіжному, а також склади з сировиною і готовою продукцією були повністю знищені. Проте завдяки оперативним діям керівництва, а також підтримці партнерів, діяльність вдалося відновити вже у Львові.

На екскурсії діти змогли ознайомитися з технологічним процесом створення панчішно-шкарпеткових виробів. Також молодь побачила сучасні виробничі цехи та дізнались більше про затребувані професії у цій сфері. Крім того, вони мали можливість поспілкуватися з працівниками підприємства, які поділилися власним досвідом і розповіли про особливості роботи після релокації.

📢 «Ми виробляємо широкий асортимент панчішно-шкарпеткової продукції для чоловіків, жінок та дітей. Наші продукти відрізняються високою якістю, комфортом та унікальними дизайнами, завдяки чому вони відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Ми віримо в силу українського виробництва та прагнемо продемонструвати його на світовому рівні», – зазначив директор підприємства Геннадій Місюренко.

На завершення зустрічі юні відвідувачі отримали пам’ятні подарунки від «Рубіжанської панчішної мануфактури», що стало приємним сюрпризом для маленьких земляків.

Організацією заходу займався Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту Луганської ОДА спільно зі Старобільською міською військовою адміністрацією.

Подібні ініціативи не лише знайомлять дітей із сучасним українським виробництвом, а й дозволяють підтримувати зв’язок із рідними громадами.

Вони стають прикладом того, як бізнес і громади можуть взаємодіяти у складний воєнний час, надихаючи молоде покоління вірити у власні сили та відбудову країни.

