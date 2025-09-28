Неділя, 28 Вересня, 2025
ЄС рішуче засудив масштабну атаку росії на Україну

Європейські дипломати та очільники зовнішньополітичних відомств різних країн жорстко та рішуче відреагували на нову масовану атаку росії на Україну, що відбулася у ніч на 28 вересня. Вони одностайно наголосили, що удари по цивільній інфраструктурі демонструють справжнє обличчя російського агресора та потребують рішучої відповіді у вигляді додаткових санкцій і зміцнення обороноздатності України. Про це повідомляє Укрінформ у неділю.

Голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова звернула увагу, що подібні обстріли вже стали трагічною буденністю.

📢 «росія запустила проти України близько 600 дронів і 40 ракет, націлених на цивільну інфраструктуру, що спричинило руйнування. Головними цілями були Київ та Київська область. Один із вибухів також пошкодив автомобілі на парковці представництва ЄС. Усі мої колеги в безпеці і ми продовжуємо працювати. Київ стоїть – і ЄС стоїть разом із ним», – зазначила вона.

Матернова підкреслила, що ці дії є свідомим терором проти мирного населення, а ЄС і надалі забезпечуватиме Україну допомогою.

📢 «ЄС і надалі підтримуватиме справедливу боротьбу України, надаватиме гуманітарну допомогу та сприятиме відбудові зруйнованого», – додала дипломатка.

Свою позицію також висловив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який звернув увагу на подвійні стандарти москви.

📢 «У залах Організації Об’єднаних Націй росія говорить про мир, а на території України її незаконна війна триває день і ніч», – наголосив він.

Жорстку оцінку висловив і литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, нагадавши про заяву генсека НАТО Марка Рютте.

📢 «Генсек НАТО мав рацію – слухати промови лаврова марно. З його вуст не виходить нічого хорошого і правдивого. Вчора лавров виступив із черговою промовою, цього разу – на Радбезі ООН, і збрехав про прихильність росії до Статуту ООН і миру. А в цей час росія обстрілювала Україну ракетами та дронами, демонструючи своє справжнє – терористичне – обличчя», – заявив Будріс.

За його словами, нічна атака була однією з найбільших із 2022 року і мала на меті залякати цивільне населення. Він закликав європейські країни не лише до розширення санкцій, але й до відмови від російських енергоносіїв, а також до передачі Україні сучасних систем протиповітряної оборони.

Президент Фінляндії Александер Стубб підкреслив, що обстріли відбулися одразу після Генасамблеї ООН, і це вкотре викрило брехливу риторику кремля.

📢 «Настав час схвалити новий пакет санкцій ЄС і продовжувати тиск на воєнну машину росії», – заявив він.

Своє слово сказала й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка наголосила на необхідності посилення військової підтримки України.

📢 «Єдиний спосіб зупинити росію – це послабити її військовий потенціал, одночасно постачаючи Україні відповідну зброю, щоб вона могла ефективніше уражати законні військові цілі та захищати себе», – пояснила вона.

Глава МЗС Естонії Марнус Цакхна звернув увагу, що світ збирався на Генасамблею ООН для обговорення миру та міжнародних принципів, тоді як росія відповідала жорстокістю.

📢 «Досить вагань. Відповідь має бути негайною і безжальною: посилення санкцій, введення мит, розрив відносин. Ізоляція має бути повною», – резюмував він.

Таким чином, європейські дипломати одностайно закликали не обмежуватися заявами, а посилювати конкретні дії, щоб змусити росію припинити агресію. Підтримка України та збільшення тиску на москву залишаються головними умовами стабільності на континенті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

