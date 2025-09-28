Наслідки російської атаки на Київ: руйнування, пожежі та жертви

У ніч проти неділі, 28 вересня, Київ зазнав чергової масованої повітряної атаки з боку російських загарбників. Внаслідок удару у шести районах столиці зафіксовані численні руйнування, пожежі та жертви серед мирних мешканців. Про наслідки інформував мер столиці Віталій Кличко.

📢 «У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, падіння уламків на дах пʼятиповерхівки та на нежитлову забудову», — повідомив він уночі. Згодом мер уточнив, що будинок отримав часткові руйнування, а на місце виїхали всі екстрені служби.

Станом на ранок наслідки обстрілу зафіксували на майже 20 локаціях у шести районах міста.

📌 У Солом’янському районі

Найбільш серйозні руйнування сталися у Соломʼянському районі: уламки БпЛА пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок, де виникла пожежа. Там рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

📢 «В Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано», – повідомили рятувальники ДСНС.

Також зафіксовано займання на території державного медзакладу, де виявили ще двох загиблих. Пожежу вдалося ліквідувати, з будівлі врятували п’ятьох людей.

📢 «Сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. На жаль, на місці виявлено тіла 2-х загиблих. Пожежу локалізовано», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Горіла й автозаправна станція. Рятувальники також повідомили про часткові руйнування приватної садиби й нежитлової забудови.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди на площі 50 кв. м. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

📌 У Дарницькому районі

уламки впали на припарковані авто, територію дитсадка та приватних домоволодінь.

📌 У Святошинському районі

уламки дрона пошкодили двоповерхову будівлю, де виникла пожежа, та впали у двір житлового будинку.

📌 У Голосіївському районі

задокументовано руйнування трьох приватних будинків.

📢 «В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя обійшлось без пожежі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м. Попередньо – без постраждалих», – повідомили в ДСНС

📌 У Дніпровському районі

уламки спричинили займання автомобілів на парковці.

📢 «У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

📌В Оболонському районі

уламки впали поруч із житловими будинками й на нежитлові споруди.

За офіційними даними, унаслідок атаки дронами на Київ загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих четверо залишаються у лікарнях, вісім отримали амбулаторну допомогу, одній жінці медики надали допомогу на місці.

❗ На жаль, за попередньою інформацією кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ збільшилась до 4. – надали оновлену інформацію рятувальники ДСНС.

Водночас у Запоріжжі цієї ж ночі від російського удару постраждали ще троє людей, зруйновано приватний будинок.

☝️ Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. Влада закликає жителів Києва залишатися в укриттях під час повітряних тривог і дотримуватись правил безпеки.

👉 Також повідомлялось, що в ніч на 26 вересня зафіксовано масштабну атаку дронами «Shahed» та іншими безпілотниками, яку здійснили війська росії проти України