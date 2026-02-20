У Куп’янському районі дрон рф вдарив по евакуаційній групі поліції

У Харківській області російський безпілотник атакував евакуаційний підрозділ «Білі Янголи» в Куп’янському районі. Загинули двоє поліцейських, повідомила Національна поліція України у п’ятницю, 20 лютого.

Правоохоронці вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук їхній броньований автомобіль був уражений БпЛА типу «Ланцет». Унаслідок удару загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейський дістав тілесні ушкодження.

📢 «Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки. Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька», – розповіли в Нацполіції і висловили глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Раніше цього тижня російські війська вбили трьох працівників Слов’янської ТЕС. Ще одна людина отримала поранення — безпілотник атакував автомобіль енергетиків у місті Миколаївка Краматорського району.