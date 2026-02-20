П’ятниця, 20 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Куп’янському районі дрон рф вдарив по евакуаційній групі поліції

Денис Молотов
У Куп’янському районі дрон рф вдарив по евакуаційній групі поліції 02
Національна поліція України

У Харківській області російський безпілотник атакував евакуаційний підрозділ «Білі Янголи» в Куп’янському районі. Загинули двоє поліцейських, повідомила Національна поліція України у п’ятницю, 20 лютого.

Правоохоронці вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук їхній броньований автомобіль був уражений БпЛА типу «Ланцет». Унаслідок удару загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейський дістав тілесні ушкодження.

📢 «Юлії було лише 23 роки. У неї залишилися батьки. Євгену було 39 років. Без чоловіка й батька залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька», – розповіли в Нацполіції і висловили глибокі та щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

У Куп’янському районі дрон рф вдарив по евакуаційній групі поліції 01
Національна поліція України

Раніше цього тижня російські війська вбили трьох працівників Слов’янської ТЕС. Ще одна людина отримала поранення — безпілотник атакував автомобіль енергетиків у місті Миколаївка Краматорського району.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ОВА мають за два тижні підготувати плани стійкості регіонів

ВЛАДА

На Львівщині знайшли тіла двох дітей та їх батька

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 98 бойових зіткнень: ворог атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Двох «посадовців лнр» судитимуть за колабораціонізм

КРИМІНАЛ

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 53 бойові зіткнення, ворог все активніше атакує на Гуляйпільському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі — МЗС

ВАЖЛИВО

США готуються до тривалої війни проти Ірану — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Атака на Запоріжжя: без світла залишилися тисячі абонентів

ВІЙНА

МВФ скасував попередні умови для нової програми на $8,1 млрд

ВАЖЛИВО

Україна наполягає на врахуванні голосу Європи у мирному процесі

ВАЖЛИВО

Польща бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян

ПОЛІТИКА

На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський: те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території

ПОДІЇ

Місія ЮНЕСКО прибула до Києва для оцінки стану об’єктів Всесвітньої спадщини

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"