У Криму ліквідовано радіолокаційну станцію російських окупантів

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Про це підрозділ ССО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У ніч перед 30 серпня українські спецпризначенці здійснили серію спеціальних дій на військових об’єктах ворога. В результаті було знищено радіолокаційну станцію (РЛС), що входила до складу комплексу С-300, розташованого на аеродромі у місті Саки. Це суттєво знизило можливості противника відстежувати повітряну обстановку та контролювати українські дії в регіоні.

Це не перший успішний удар українських сил по російських системах ППО та засобах радіолокаційного спостереження у Криму. Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ Головного управління розвідки «Примари» уразив низку важливих цілей, серед яких:

радіолокаційний комплекс «Утьос-Т»;

радіотелескоп РТ-70;

елементи комплексу ҐЛОНАСС у куполі;

бортова радіолокаційна станція МР-10М1 на мисі М1;

станція 96Л6-АП, яка є частиною зенітного ракетного комплексу С-400.

Українські Сили оборони системно виводять із ладу ключові компоненти російської системи протиповітряної оборони у Криму, позбавляючи окупантів важливих засобів контролю та раннього попередження.

☝️ Також раніше, згідно з офіційним повідомленням ГУР МО, під ударом опинилася авіабаза загарбників у Гвардійському, розташованому неподалік Сімферополя. Там українські дрони уразили два російські військові вертольоти Мі-8. Вартість втрат противника оцінили у 20–30 мільйонів доларів США.