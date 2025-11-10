Понеділок, 10 Листопада, 2025
У Кремінській громаді продовжують діяти програми допомоги ВПО та Захисникам

У Кремінській громаді діють кілька соціальних програм, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, дітей, а також людей, які потребують лікування або опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Програма надання матеріальної допомоги населенню Кремінської громади на 2025 рік охоплює найвразливіші категорії – тих, хто потребує лікування, соціально незахищені родини, опікунів, багатодітні сім’ї та студентів. Станом на 1 листопада фінансову підтримку отримала 1 041 людина. Загальна сума виплат сягнула 13 004 000 гривень.

Особлива увага приділяється ветеранам і військовослужбовцям. У межах Програми супроводу та взаємодії з ними і їхніми родинами на 2025 рік уже надано допомогу 349 людям на суму 6 941 000 гривень.

☝️ Цього року було розширено Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, що передбачає одноразову допомогу ветеранам на відновлення бізнесу — до 150 000 гривень. Також ВПО можуть отримати компенсацію витрат на переїзд з умовою подальшого працевлаштування (3 000 грн) або допомогу на оренду житла до 5 000 грн за наявності договору. Перевага надається ветеранам, малозабезпеченим сім’ям, опікунам, родинам з дітьми з інвалідністю та студентам.

У громаді стартував новий етап Програми забезпечення житлом ВПО на 2023–2027 роки. Вона передбачає компенсацію у розмірі 50% першого внеску за державною програмою «єОселя», але не більше 250 тисяч гривень.

Також продовжується реалізація Програми оздоровлення та відпочинку дітей та учнів громади. У 2025 році нею вже скористалися 132 дитини, за якою виплачено 946 852 гривні допомоги.

✅ Окремим напрямом залишається медична підтримка переселенців

Жителі громади, які тимчасово проживають у Києві, Рівному, Дніпрі та Андрушівці, мають змогу отримати безоплатні консультації лікарів, фізіопроцедури, базові медичні послуги та ліки у координаційних центрах допомоги ВПО.

У Києві прийом проводять лікарі КНП «ЦПМСД» за адресами: бульвар Марії Приймаченко, 8 (вівторок, четвер, п’ятниця) і вулиця Анни Ахматової, 31 (понеділок, середа).

У Рівному працює філія КНП «Кремінська БЛ», що надає допомогу за адресою вулиця Віденська, 41. Спочатку тут відкрилася консультативно-діагностична поліклініка, а згодом і «Кабінет ментального здоров’я та психологічної допомоги». Від початку роботи в поліклініці проведено 5 365 прийомів. Мобільна паліативна бригада здійснила 799 виїздів. А Центр ментального здоров’я надав 1 028 консультацій.

Координаційні центри ВПО передали понад тисячу одиниць гуманітарної допомоги, серед якої — продукти, одяг і ліки для вразливих категорій населення.

У хабах громади переселенці можуть отримати юридичні, психологічні, соціальні консультації, а також звернутися до фахівців ЦНАПу, Пенсійного фонду та логопедів. Для дітей діють творчі гуртки, театральні студії, майстерні та програми короткотривалого денного догляду.

Соціальні програми Кремінської громади охоплюють усі ключові напрями — від фінансової й медичної підтримки до освіти, дозвілля та житла, забезпечуючи реальну допомогу тим, хто цього потребує найбільше.

👉 Також нагадаємо, що у Києві провели Всеукраїнський форум лідерів соціальних змін. Під час відкриття міністр вручив відзнаку за лідерство у соціальних змінах заступниці голови Луганської ОВА Катерині Безгинській.

