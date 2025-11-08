Луганщина отримала відзнаку за лідерство у соціальних змінах

У Києві провели Всеукраїнський форум лідерів соціальних змін, який став масштабною платформою для обговорення ключових напрямів розвитку соціальної політики України під час війни та на етапі відбудови. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Учасники форуму визначали пріоритети діяльності соціальної сфери. Зокрема, інтеграцію внутрішньо переміщених осіб (ВПО), підтримку сімей і дітей, розвиток системи реабілітації та протезування. А також налагодження зв’язку з українцями за кордоном і сприяння їхньому добровільному поверненню на батьківщину.

Захід відкрив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Він підкреслив важливість взаємодії держави, місцевих громад та бізнесу у формуванні сучасної соціальної системи.

📢 «Ефективна соціальна політика можлива лише за партнерства держави, громад і бізнесу, і вже є реальні приклади такої співпраці. Тому головне завдання зараз – підтримати людей, які найбільше потребують допомоги по всій країні, а також тих, хто щодня дбає про інших», – зазначив він.

Під час відкриття міністр вручив відзнаку за лідерство у соціальних змінах заступниці голови Луганської ОВА Катерині Безгинській. Було відзначено внесок регіону у розвиток соціальної політики.

📢 «Соціальна сфера Луганщини із 2022 року почала роботу майже з нуля. Фахівці евакуювалися до безпечних регіонів країни, де і відбудовували базу, яка залишилися в окупації. Наші ВПО звертаються до спеціалістів у кожній області і отримують гідну підтримку», – підкреслила Катерина Безгинська.

Нині Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України працює над створенням нової Стратегії підтримки внутрішньо переміщених осіб, що охоплює всі етапи: евакуацію, адаптацію, інтеграцію та повернення.

☝️ Під час обговорень було наголошено, що сучасна соціальна політика має змінювати підхід — від звичайних пільг до комплексного маршруту підтримки людини через кейс-менеджмент, який допомагає українцям повернутися до активного життя. Саме на цьому принципі базується розробка нового Соціального кодексу України.

У форумі взяли участь представники міжнародних організацій і громадського сектору, які є ключовими партнерами у реалізації соціальних програм і допомагають громадам у різних областях країни.

Захід організували Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України спільно з Агентством ООН у справах біженців (UNHCR) за підтримки Благодійного фонду «Стабілізейшн Суппорт Сервісез».

У підсумку форум об’єднав понад 200 керівників і фахівців соціальної сфери з усіх регіонів України. Вони представили свої ініціативи, спрямовані на покращення життя громадян та підтримку тих, хто постраждав від війни.

