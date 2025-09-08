Понеділок, 8 Вересня, 2025
У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

Денис Молотов
У ніч на 7 вересня російська атака пошкодила Крюківський міст у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок удару постраждало дорожнє покриття переправи через річку Дніпро.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський оприлюднив світлини наслідків нічної атаки та повідомив про оперативні дії працівників.

📢 «Ворог спробував розірвати два береги Дніпра у Кременчуці сьогодні вночі. Автомобільне сполучення вже відновлено», – зазначив він.

За його словами, з самого ранку на місці працювали залізничні підрозділи разом із вибухотехніками. Також тривають відновлювальні роботи із забезпечення залізничного руху. Тимчасово організовано автобусні шатли, щоб доставляти пасажирів. Перцовський підкреслив, що жоден рейс далекого сполучення не буде скасований.

☝️ Міський голова Кременчука Віталій Малецький підтвердив, що ремонтні роботи продовжуються. За його словами, найближчими днями можливі короткочасні перекриття руху на мосту для проведення відновлення.

Крім того, з’явилося відео моменту удару дрона по Крюківському мосту. На кадрах видно автомобіль, що рухався переправою під час атаки. Малецький уточнив, що водій залишився неушкодженим.

📌 У ніч проти 7 вересня відбулася чергова масована атака рф на Полтавщину. Зафіксовано як прямі влучання, так і падіння уламків. У Кременчуці через пошкодження тимчасово перекривали рух мостом через Дніпро, однак нині автомобільне сполучення працює, а відновлення залізничної інфраструктури триває.

