Атака на Кременчук: міст через Дніпро перекрито після ударів

У ніч проти 7 вересня Кременчук Полтавської області зазнав масованого російського обстрілу. У результаті ворожої атаки серйозних ушкоджень зазнав міст у Кременчуці через річку Дніпро. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький у своєму Фейсбуці.

📢 «Внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці. Міст перебуває на балансі “Укрзалізниці”. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації», – зазначив Малецький.

За словами мера, рух переправою наразі неможливий – вона повністю перекрита. У місті вже діють необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах. Місцева влада розробила алгоритми роботи медичних закладів, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.

Малецький додав, що протягом ночі у Кременчуці пролунало щонайменше десять вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання, однак енергетики вже працюють над відновленням світла.

📢«На Полтавщині через нічні російські атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі у виробничих приміщеннях. Зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури та аварійне відключення електропостачання.На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальні та аварійні служби оперативно ліквідували загоряння та працюють над відновленням систем життєзабезпечення», – йдеться у повідомленні ДСНС Полтавської області.

У пресслужбі «Укрзалізниці» підтвердили пошкодження інфраструктури та повідомили про зміни у розкладі руху. Зокрема, у компанії зазначили, що на час ремонтних робіт до станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобусами.

📢 «Підсумуємо: у найближчі дні, доки триватиме багатокомпонентний ремонт, гарантовано будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом пошкодженої ділянки. Також будемо використовувати автобуси для підвезення до/з Кременчука від найближчих доступних станцій», – йдеться у повідомленні компанії.

Через обстріли та пошкодження мосту поїзди №59 Одеса – Харків та №8 Харків – Одеса змінять маршрути. Вони курсуватимуть через Полтаву-Київську, Ромодан, Гребінку, станцію ім. Тараса Шевченка у Смілі та Знам’янку. Дістатися безпосередньо до Кременчука можна буде автобусами.

Поїзд №260, який вирушає з Чопа, прямуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі. Звідти пасажирів перевозитимуть автобусами. У зворотному напрямку аналогічний трансфер відбудеться з Кременчука: автобуси чекатимуть на вокзалі о 13:30 з подальшою пересадкою у вагони, що прямують до Закарпаття.

Нагадаємо, 21 липня російські війська здійснили комбінований удар по Кременчуку, тоді постраждала одна людина. А вже 19 серпня у місті після нічної атаки на Полтавську область фіксували випадки виявлення нерозірваних касетних боєприпасів.

