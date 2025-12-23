Вівторок, 23 Грудня, 2025
Залізнична аварія на Житомирщині: рейси затримуються та змінюють маршрут

Денис Молотов
Фото: ДСНС Житомирщини, відновлювальні роботи на залізниці

Залізничники, попри постійну загрозу ворожих ударних безпілотників, продовжують відновлювальні роботи поблизу Коростеня в Житомирській області, де вночі сталася масштабна аварія за участі вантажного та пасажирського потягів. Про це повідомила «Укрзалізниця» увечері в понеділок, 22 грудня, на своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 В УЗ зазначили, що роботи ускладнює активність ворожих БпЛА в регіоні, яка створює додаткову небезпеку для ремонтних бригад. Водночас залізничники щоразу оперативно повертаються до відновлення інфраструктури, щойно дозволяє безпекова ситуація.

У зв’язку з аварією під Коростенем пасажирські поїзди тимчасово курсують об’їзним маршрутом через Фастів. Це призводить до збільшення часу в дорозі та необхідності додаткового стикування між рейсами. Затримки окремих поїздів наразі сягають до трьох годин.

☝️ За інформацією Укрзалізниці, в ніч на вівторок альтернативним маршрутом перевозитимуть пасажирів такі поїзди:

№107 Київ — Солотвино, №741 Київ — Львів, №7 Київ — Чернівці, №43/49 Черкаси — Івано-Франківськ, №97 Київ — Ковель, №29 Київ — Ужгород, №707 Київ — Івано-Франківськ, №67/19 Київ — Варшава, Холм, №51 Київ — Перемишль, №15 Харків — Ворохта, №91 Київ — Львів, №10 Будапешт — Київ, №64 Перемишль — Харків, №120 Холм — Дніпро, №18 Ужгород — Харків, №2/124 Ворохта — Харків, №16 Ворохта — Харків, №750 Ужгород — Київ, №029Д Київ — Ужгород, №707П Київ — Івано-Франківськ, №123Л Івано-Франківськ — Харків.

Для пасажирів, які прямують до Коростеня, організовано пересадку на приміський поїзд через Шепетівку, а також у зворотному напрямку. В УЗ наголошують, що всі зміни мають тимчасовий характер і залежать від темпів відновлення ділянки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через аварію під Коростенем низка пасажирських поїздів уже тривалий час рухається об’їзним маршрутом, а затримки окремих рейсів перевищували сім годин. Укрзалізниця запевняє, що робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного руху.

☝️ Увечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна.

