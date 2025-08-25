У Костянтинівці поранено чотирьох цивільних після авіаудару росіян

25 серпня війська рф здійснили черговий авіаудар по Костянтинівці, використавши п’ять бомб ФАБ-250 із модулем УМПК. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, атака тривала з 11:20 до 12:00 та призвела до серйозних руйнувань у житлових кварталах.
У результаті удару пошкоджено 21 багатоквартирний будинок і лінії електропередач, що залишило частину міста без світла. Постраждали мирні мешканці. Серед поранених – 26-річний чоловік та троє жінок віком 51, 74 і 85 років.
У потерпілих діагностовано численні мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвані рани та забої. За медичною інформацією, двоє з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим оперативно надали кваліфіковану допомогу.
Слідчі органи розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф. Триває документування наслідків обстрілу та фіксація пошкоджень цивільної інфраструктури.
Напередодні російські війська обстріляли Добропілля, де постраждала пожежно-рятувальна частина. Також масована атака була здійснена по Краматорську: лише за годину там пролунало понад 30 вибухів.
Окупаційна російська армія завдала потужного удару по Костянтинівці, використавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».
Авіаудари та ракетні обстріли у Донецькій області тривають щодня, і, за словами українських силовиків, їхньою головною метою стають саме цивільні об’єкти та мирні мешканці.