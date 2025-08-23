Неділя, 24 Серпня, 2025
У Добропіллі обстріл рф пошкодив пожежну частину

Денис Молотов
Денис Молотов
У Добропіллі обстріл рф пошкодив пожежну частину

У місті Добропілля Донецької області російський обстріл пошкодив місцеву пожежно-рятувальну частину. Подія сталася ввечері 22 серпня, повідомляє пресслужба ДСНС Донецької області.

За даними відомства, вибухова хвиля деформувала ролети гаражних воріт, вибила скління вікон, пошкодила двері та частково зруйнувала підвісну стелю. Водночас особовий склад рятувальників не постраждав, а пожежно-рятувальна техніка залишилася неушкодженою.

📢 «У Добропіллі пошкоджено пожежно-рятувальну частину внаслідок ворожого удару. На щастя, особовий склад не постраждав, пожежна техніка залишилася цілою», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС Донецької області.

Відомо, що ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників, наражаючи на небезпеку тих, хто щодня рятує життя мирних громадян.

Нагадаємо, раніше на Сумщині, у місті Конотоп, внаслідок трьох прильотів пошкоджено житлові будинки.

Також Сили протиповітряної оборони України знищили 36 із 49 безпілотників рф. Влучання було зафіксовано у семи локаціях у Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

