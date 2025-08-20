Середа, 20 Серпня, 2025
Війська рф атакували Костянтинівку з РСЗВ: є загиблі

Денис Молотов
Війська рф атакували Костянтинівку з РСЗВ: є загиблі

Окупаційна російська армія завдала потужного удару по Костянтинівці, використавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч». Як повідомила Донецька обласна прокуратура у середу, 20 серпня, цей обстріл призвів до загибелі мирних мешканців і серйозних руйнувань у місті.

За офіційними даними, від поранень, несумісних із життям, загинули двоє жінок віком 40 і 69 років, а також 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних отримали мінно-вибухові травми й численні осколкові поранення. Усім потерпілим оперативно надали кваліфіковану медичну допомогу, однак їхній стан залишається складним.

Обстріл був спрямований по густонаселеному району. Влучання зафіксовано в житловому секторі та на місцевому ринку. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, низку торговельних закладів, автомобілі містян, а також лінію електропередачі. Це спричинило перебої з електропостачанням у частині Костянтинівки.

Правоохоронці кваліфікували дії російських військових як воєнний злочин. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення законів і звичаїв війни.

☝️Нагадаємо, цього ж дня внаслідок атаки дронів у місті Охтирка Сумської області поранення отримали 14 людей, серед них троє дітей. За попередніми даними, у місті пошкоджено близько 40 житлових будинків щонайменше на п’яти вулицях.

👉 Раніше було повідомлено, що в Родинському Покровського району Донецької області російський окупант відкрив прицільний вогонь по беззбройному цивільному.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"