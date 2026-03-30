У Конотопі спростували інформацію про масове відключення газу

У місті Конотоп після російського обстрілу не відбулося масового відключення газопостачання, попри попередні повідомлення у ЗМІ. Про це заявили у філії Газмережі Сумщини.

📢 «У ЗМІ поширюється інформація, що частина жителів Конотопа залишилась без газу внаслідок удару рф. Ворог дійсно знову атакував один із наших газорозподільних об’єктів. Ми локалізували аварійну ситуацію. Проте масових відключень вдалося уникнути», – зазначили у повідомленні.

За даними компанії, без газопостачання залишилися лише троє клієнтів в одному із сіл поблизу Конотопа. Водночас у самому місті постачання газу не припиняли.

Раніше повідомлялося, що після вибуху внаслідок російського обстрілу в Конотопі була пошкоджена інфраструктура, і частина міста нібито залишилася без газу.

Пізніше «Газмережі» доповнили офіційну інформацію та зазначили, що ворог не полишає спроб залишити Середину-Буду без газу, атакуючи місто вже втретє від початку року.

📢 «Внаслідок пошкодження газопроводу без газу залишилися 43 споживачі. Наші фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити газопостачання», – йдеться в дописі у Телеграм-каналі компанії.

Нещодавно російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру в Полтавській області. Унаслідок удару без газопостачання залишилися 5040 споживачів.