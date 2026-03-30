Частина Конотопа залишилася без газу після атаки рф

Денис Молотов
Частина Конотопа залишилася без газу після атаки рф
У місті Конотоп після вибуху внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру, частина мешканців залишилася без газопостачання. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Telegram у понеділок, 30 березня.

📢 «Маємо пошкодження інфраструктури. Без газу залишилася частина мешканців», — написав він.

Мер уточнив, що вибух пролунав близько 11:00. Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків уточнюється.

  • 📌 Раніше повідомлялося, що російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру в Полтавській області, внаслідок чого без газопостачання залишилися 5040 споживачів.
  • 📌 Вчора четвертий день поспіль ворог продовжував атаки дронами на підприємства Групи НАК «Нафтогаз» України. Війська рф минулої доби атакували безпілотниками виробничі об’єкти Групи НАК «Нафтогаз» України у Сумській області, внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження.
