Частина Конотопа залишилася без газу після атаки рф

У місті Конотоп після вибуху внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру, частина мешканців залишилася без газопостачання. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Telegram у понеділок, 30 березня.
📢 «Маємо пошкодження інфраструктури. Без газу залишилася частина мешканців», — написав він.
Мер уточнив, що вибух пролунав близько 11:00. Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків уточнюється.
- 📌 Раніше повідомлялося, що російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру в Полтавській області, внаслідок чого без газопостачання залишилися 5040 споживачів.
- 📌 Вчора четвертий день поспіль ворог продовжував атаки дронами на підприємства Групи НАК «Нафтогаз» України. Війська рф минулої доби атакували безпілотниками виробничі об’єкти Групи НАК «Нафтогаз» України у Сумській області, внаслідок чого зафіксовано значні пошкодження.