Частина Конотопа залишилася без газу після атаки рф

У місті Конотоп після вибуху внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру, частина мешканців залишилася без газопостачання. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Telegram у понеділок, 30 березня.

📢 «Маємо пошкодження інфраструктури. Без газу залишилася частина мешканців», — написав він.

Мер уточнив, що вибух пролунав близько 11:00. Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків уточнюється.