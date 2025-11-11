Вівторок, 11 Листопада, 2025
У Херсоні Зеленський пообіцяв посилити захист міста від російських атак

Денис Молотов
У Херсоні Зеленський пообіцяв посилити захист міста від російських атак

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до міста Херсон. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 11 листопада.

📢 «Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей», – написав глава держави.

Під час поїздки Зеленський у Херсоні провів нараду з представниками сил безпеки та оборони. Серед учасників були також представники Сил безпілотних систем.

📢 «Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть», – повідомив шостий президент України.

☝️ За його словами, головна увага зосереджена на зміцненні оборонних позицій, покращенні логістики та посиленні протидії ворожим безпілотникам, які регулярно атакують місто.

👉 Нагадаємо, 9 листопада армія рф обстріляла Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали 74-річна жінка та 52-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми. Обох було госпіталізовано.

📌 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що, на відміну від багатьох інших західних лідерів, не боїться президента США Дональда Трампа.

