Неділя, 14 Грудня, 2025
У Херсоні через обстріли рф пошкоджено систему централізованого водопостачання

Денис Молотов
У Херсоні російські окупаційні війська вкотре обстріляли об’єкти критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки зазнала руйнувань система централізованого водопостачання. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА) у неділю, 14 грудня.

📢 «Руйнувань та пошкоджень зазнала система централізованого водопостачання. Саме тому є перебої з подачею води, навіть за графіком. Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу докладають максимальних зусиль для відновлення стабільної роботи водопостачання», — йдеться в повідомленні.

У МВА також зазначили, що паралельно тривають відновлювальні роботи на електромережах. За інформацією влади, заходи зі стабілізації ситуації проводяться в посиленому режимі.

📢 «Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу докладають максимальних зусиль для відновлення стабільної роботи водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на електромережах», — наголосили в адміністрації.

Крім того, мешканців міста закликали ощадливо використовувати електроенергію, щоб не допустити аварійних відключень.

📢 «Просимо поставитися до тимчасових незручностей з розумінням. Працюємо в посиленому режимі над стабілізацією ситуації», — додали в Херсонській МВА.

Раніше шостий президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня російська армія здійснила одну з наймасштабніших серій повітряних атак по Україні, застосувавши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів.

👉 Також нагадаємо, що протягом минулої доби, 13 грудня, на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. Найінтенсивніші наступальні дії російські війська вели на Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

