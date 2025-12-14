У Херсоні через обстріли рф пошкоджено систему централізованого водопостачання

У Херсоні російські окупаційні війська вкотре обстріляли об’єкти критичної інфраструктури міста. Внаслідок атаки зазнала руйнувань система централізованого водопостачання. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація (МВА) у неділю, 14 грудня.

📢 «Руйнувань та пошкоджень зазнала система централізованого водопостачання. Саме тому є перебої з подачею води, навіть за графіком. Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу докладають максимальних зусиль для відновлення стабільної роботи водопостачання», — йдеться в повідомленні.

У МВА також зазначили, що паралельно тривають відновлювальні роботи на електромережах. За інформацією влади, заходи зі стабілізації ситуації проводяться в посиленому режимі.

Крім того, мешканців міста закликали ощадливо використовувати електроенергію, щоб не допустити аварійних відключень.

📢 «Просимо поставитися до тимчасових незручностей з розумінням. Працюємо в посиленому режимі над стабілізацією ситуації», — додали в Херсонській МВА.

