У готелі Анкориджа виявили секретні документи про зустріч Трампа і путіна

У Сполучених Штатах Америки розгорівся новий скандал, пов’язаний із безпекою дипломатичних переговорів. Як повідомило Національне громадське радіо США (NPR) у суботу, 16 серпня, в одному з готелів Анкориджа, штат Аляска, було знайдено секретні документи, що стосувалися саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміпа путіна. Зустріч двох делегацій відбулась в п’ятницю, 15 серпня. Організаційні папери Держдепу, позначені грифом Держдепартаменту США, випадково залишили у спільному принтері готелю Captain Cook.

За даними NPR, троє постояльців чотиризіркового готелю випадково натрапили на ці матеріали у п’ятницю близько дев’ятої години ранку, тобто ще до початку запланованих переговорів.

Відомо, що Captain Cook розташований приблизно за двадцять хвилин від військової бази Елмендорф-Річардсон, де мали зібратися обидва лідери.

Що містили документи

Знахідка складалася з восьми сторінок. У них були розписані:

точний розклад заходів і приміщення бази Елмендорф-Річардсон, де мали відбутися переговори;

особисті контактні телефони американських урядовців;

список учасників делегацій США та рф;

протокол урочистого ланчу.

Це викликало особливе занепокоєння експертів, адже подібна інформація традиційно має суворий рівень захисту.

На першій сторінці зазначався повний графік зустрічей і розташування залів, де мали проходити перемовини. У тексті також наголошувалося, що президент США Дональд Трамп збирався вручити російському диктатору владіміру путіну символічний подарунок — статуетку білоголового орлана, який вважається головним символом Америки.

Інші аркуші містили докладний список учасників від обох сторін, службові телефони, протокол зустрічей та навіть рекомендації з правильної транслітерації російських прізвищ.

В окремому блоці було описано меню офіційного ланчу, яке складалося з трьох страв і мало пройти «на честь його високоповажності володимира путіна». У документах також був seating plan, згідно з яким Трамп і путін сиділи б один навпроти одного.

З американської сторони на обід запрошувалися шість високопосадовців:

держсекретар Марко Рубіо;

міністр оборони Піт Хегсет;

керівник адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз;

міністр фінансів Скотт Бессент;

міністр торгівлі Говард Лутнік;

спеціальний посланник із питань миротворчих місій Стів Віткофф.

Біля російського президента, згідно з планом, мали сидіти глава МЗС сергій лавров та радник із зовнішньої політики юрій ушаков.

Попри ретельно підготовлений сценарій, документи свідчили, що після завершення зустрічі у форматі «три-на-три» та спільної пресконференції частину подальших заходів було скасовано. Це, ймовірно, стало наслідком узгоджень, які відрізнялися від початкового плану.

Окремо в матеріалах згадувалося, що під час спільного брифінгу Дональда Трампа та владіміра путіна 15 серпня в Анкориджі було зафіксовано «відступ від традиційного протоколу». Саме на цей момент вже звернули увагу американські журналісти, які уважно відстежували хід саміту.

Випадкова втрата документів викликала широкий резонанс у медіа, адже витік такого рівня може поставити під сумнів надійність процедур Держдепартаменту США.

