У готелі Анкориджа виявили секретні документи про зустріч Трампа і путіна

У Сполучених Штатах Америки розгорівся новий скандал, пов’язаний із безпекою дипломатичних переговорів. Як повідомило Національне громадське радіо США (NPR) у суботу, 16 серпня, в одному з готелів Анкориджа, штат Аляска, було знайдено секретні документи, що стосувалися саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміпа путіна. Зустріч двох делегацій відбулась в п’ятницю, 15 серпня. Організаційні папери Держдепу, позначені грифом Держдепартаменту США, випадково залишили у спільному принтері готелю Captain Cook.
За даними NPR, троє постояльців чотиризіркового готелю випадково натрапили на ці матеріали у п’ятницю близько дев’ятої години ранку, тобто ще до початку запланованих переговорів.
Відомо, що Captain Cook розташований приблизно за двадцять хвилин від військової бази Елмендорф-Річардсон, де мали зібратися обидва лідери.
Що містили документи
Знахідка складалася з восьми сторінок. У них були розписані:
- точний розклад заходів і приміщення бази Елмендорф-Річардсон, де мали відбутися переговори;
- особисті контактні телефони американських урядовців;
- список учасників делегацій США та рф;
- протокол урочистого ланчу.
Це викликало особливе занепокоєння експертів, адже подібна інформація традиційно має суворий рівень захисту.
На першій сторінці зазначався повний графік зустрічей і розташування залів, де мали проходити перемовини. У тексті також наголошувалося, що президент США Дональд Трамп збирався вручити російському диктатору владіміру путіну символічний подарунок — статуетку білоголового орлана, який вважається головним символом Америки.
Інші аркуші містили докладний список учасників від обох сторін, службові телефони, протокол зустрічей та навіть рекомендації з правильної транслітерації російських прізвищ.
В окремому блоці було описано меню офіційного ланчу, яке складалося з трьох страв і мало пройти «на честь його високоповажності володимира путіна». У документах також був seating plan, згідно з яким Трамп і путін сиділи б один навпроти одного.
З американської сторони на обід запрошувалися шість високопосадовців:
- держсекретар Марко Рубіо;
- міністр оборони Піт Хегсет;
- керівник адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз;
- міністр фінансів Скотт Бессент;
- міністр торгівлі Говард Лутнік;
- спеціальний посланник із питань миротворчих місій Стів Віткофф.
Біля російського президента, згідно з планом, мали сидіти глава МЗС сергій лавров та радник із зовнішньої політики юрій ушаков.
Попри ретельно підготовлений сценарій, документи свідчили, що після завершення зустрічі у форматі «три-на-три» та спільної пресконференції частину подальших заходів було скасовано. Це, ймовірно, стало наслідком узгоджень, які відрізнялися від початкового плану.
Окремо в матеріалах згадувалося, що під час спільного брифінгу Дональда Трампа та владіміра путіна 15 серпня в Анкориджі було зафіксовано «відступ від традиційного протоколу». Саме на цей момент вже звернули увагу американські журналісти, які уважно відстежували хід саміту.
Випадкова втрата документів викликала широкий резонанс у медіа, адже витік такого рівня може поставити під сумнів надійність процедур Держдепартаменту США.
