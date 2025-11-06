У Донецьку знищено склади і базу «Шахедів» окупантів

Сили оборони України успішно знищили новостворений майданчик зберігання та запуску російських дронів-камікадзе типу «Шахед» на околиці тимчасово окупованого Донецька. Після удару, за повідомленнями самих російських пабліків, українцям вдалося ліквідувати до тисячі безпілотників і понад півтори тисячі бойових частин.

Сили безпілотних систем у взаємодії зі ССО та РВіА уразили базу зберігання, комплектування та запуску ударних БпЛА типу «Shahed» у тимчасово окупованому Донецьку. По інформації наближеного до структур каналу було знищено до 1000 од. шахедів, та 1500 од. бойових частин до них.

Близько 20:30 5 листопада місцеві жителі зафіксували активність російської протиповітряної оборони. Вона почала реагувати на невідомі повітряні цілі. Незабаром у соціальних мережах з’явилися відео потужних вибухів. Люди писали, що детонації чулися з боку району колишнього Донецького аеропорту та населеного пункту Спартак.

📢 Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив, що українські війська вдарили саме по території аеропорту. За його словами, там росіяни створили базу зберігання, комплектування та запуску «Шахедів», які ворог позначає як «Герань-2».

Операцію проводили Сили спеціальних операцій (ССО), Ракетні війська, артилерія ЗСУ та бригадна розвідка 414 окремої бригади СБС «Птахи Мадяра».

📢 «Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА», – зазначив Мадяр.

💪 Сили безпілотних систем (СБС) та Сили спеціальних операцій (ССО)

Командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ також офіційно підтвердило потужну атаку на базу та майданчик запуску безпілотників.

📢 «Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі! Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці… Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії рф», – йдеться у повідомленні ССО.

☝️ За даними російських пабліків, під ударом опинилися склади боєприпасів, паливні сховища та пункт передстартової підготовки БпЛА. Агресори визнають, що внаслідок удару також пошкоджено елементи електропостачання і систем зв’язку.

📢 «На момент удару, на території аеропорту знаходились 1000 одиниць БпЛА типу Герань-2 й більше 1500 одиниць БЧ», – говориться в повідомлені росіян.

Українські військові аналітики зазначають, що це приблизно відповідає місячному запасу дронів і бойових частин, який росіяни використовують для атак по українських позиціях на фронті.

Інформація про створення бази у Донецьку з’явилася ще в серпні. Тоді аналітики фіксували активність російських підрозділів поблизу колишнього гіпермаркету METRO Cash & Carry №24, розташованого поруч з аеропортом. Експерти з групи «КіберБорошно» повідомляли, що там облаштовується інфраструктура для експлуатації дронів «Shahed» і «герань».

На території будували закриті майданчики для зберігання безпілотників, пункти ручного керування, місця для розвантаження бойових частин, фальшиві позиції та спостережні пости. Також, зафіксовано підготовку злітно-посадкової смуги для запуску дронів.

Таким чином, удар ЗСУ зруйнував не лише логістичний осередок ворога, а й важливий елемент його системи атак дронами по всій лінії фронту.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на чергову заяву російського диктатора владіміра путіна щодо можливого відновлення ядерних випробувань.