Безпілотники рф атакували Запоріжжя: двоє загиблих

російські загарбники вранці у суботу, 6 червня, атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули дві людини. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Атака здійснювалася кількома хвилями безпілотників, які заходили на місто з різних напрямків. Спочатку керівник області поінформував про загрозу для виробничих потужностей міста:

📢 «Ворог атакує об’єкти критичної та промислової інфраструктури у Запоріжжі. Два працівники одного з об’єктів після атаки не виходять на зв’язок», – написав він у перші хвилини після вибухів.

Внаслідок цих влучань на промислових майданчиках зафіксовані серйозні руйнування. Згодом Іван Федоров підтвердив, що зниклі робітники загинули.

📢 «Виявлені тіла двох чоловіків, що не виходили на зв’язок після ворожої атаки по Запоріжжю», – додав очільник ОВА.

Збільшення кількості постраждалих та поранення дітей

Проте на ураженні промислової зони ворог не зупинився. Окупанти продовжили масовано атакувати Запоріжжя, змістивши вектор ударів безпосередньо на прилеглі житлові масиви.

Один із ворожих ударних безпілотників спричинив масштабну пожежу на цивільній автостоянці, розташованій неподалік великого багатоквартирного житлового будинку в одному з районів міста. Вогонь миттєво охопив кілька припаркованих автомобілів. На місці інциденту отримала травми місцева мешканка.

Кількість поранених внаслідок повітряних ударів стрімко збільшувалася протягом усього ранку, оскільки люди продовжували самостійно звертатися до медичних установ та викликати карети швидкої допомоги.

Глава військової адміністрації оприлюднив оновлені дані щодо поранених:

📢 «Вже сім поранених, в тому числі двоє дітей: збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Допомога медиків знадобилася п’ятьом жінкам та двом дітям – трирічній дівчинці та дев’ятирічному хлопчику», – повідомив очільник ОВА.

Усі постраждалі наразі перебувають під наглядом лікарів, дітям надається невідкладна кваліфікована допомога.

Хроніка повітряних нападів на Запорізький регіон

Нинішній наліт став черговим етапом цілеспрямованої кампанії з виснаження міської інфраструктури, яка значно активізувалася протягом поточного тижня.

Нагадаємо, лише кілька днів тому, 4 червня, росіяни також масовано атакували Запоріжжя аналогічними ударними безпілотниками. Тоді внаслідок повітряних вибухів 10 цивільних людей дістали поранення різного ступеня важкості. Також було серйозно пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та прилеглу прибудинкову територію.

Рятувальні загони ДСНС, комунальні служби та слідчо-оперативні групи Нацполіції продовжують працювати на місцях усіх ранкових прильотів для ліквідації наслідків та документальної фіксації чергових воєнних злочинів окупантів.

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👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська в ніч на суботу, 6 червня, масовано атакували об’єкти енергетичної інфраструктури Сумської області.