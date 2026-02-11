У Черкасах облаштовують безбар’єрну парковку для маломобільних відвідувачів МСК «Дніпро»

У Черкасах триває активне облаштування нової парковки біля міського спортивно-оздоровчого комплексу «Дніпро», яка повністю відповідатиме вимогам доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Проєкт реалізується на території комунального підприємства МСК «Дніпро», що є одним із ключових центрів розвитку адаптивного спорту в місті та активно підтримує спортсменів з різними фізичними особливостями, повідомляє новинний портал Черкас.

Про ініціативу повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, потреба у безбар’єрній парковці виникла після численних звернень ветеранів, спортсменів та відвідувачів клубу, які відзначали незручності при користуванні наявними стоянками.

«Ми прагнемо, щоб «Дніпро» став прикладом сучасного безбар’єрного спортивного простору. Доступний простір — це не просто комфорт, це гідність і рівні можливості для кожного, хто хоче тренуватися та брати участь у змаганнях», — наголосив Бондаренко.

З початку повномасштабного вторгнення Черкаси активно розвивають адаптивні види спорту. На базі МСК «Дніпро» сьогодні функціонують дисципліни, такі як ампфутбол, волейбол сидячи, паверліфтинг, стрільба з лука та настільний теніс. Тут тренуються ветерани та військовослужбовці, люди з інвалідністю, а також члени їхніх родин. Спортсмени клубу вже неодноразово гідно представляли Черкаси на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобуваючи медалі та встановлюючи рекорди.

Нова парковка передбачає збільшену кількість місць для людей на візках, зручні під’їзні доріжки та спеціальні позначки. Також проєкт включає зниження бордюрів, створення комфортного маршруту від стоянки до входу у спорткомплекс та встановлення додаткових елементів безбар’єрності, які зроблять доступ до спортивних залів максимально зручним і безпечним.

Окрім цього, у Черкасах поступово модернізують інші елементи міської інфраструктури для маломобільних осіб: встановлюють пандуси, тактильну плитку, облаштовують безпечні під’їзди до стадіонів і тренувальних залів, що сприяє рівним можливостям для всіх громадян.

До слова, вже 1–2 листопада Черкаси прийматимуть третій раунд Чемпіонату України з ампфутболу, у якому змагатимуться 10 команд із різних регіонів країни, включно з місцевою командою МСК «Дніпро». Безбар’єрна парковка забезпечить комфортний доступ спортсменів та глядачів, у тому числі маломобільних відвідувачів, до спортивного майданчика.

За словами міського голови, розвиток доступної інфраструктури є важливою частиною політики безбар’єрності в Черкасах. Це не лише стимулює розвиток спорту та фізичної активності, а й формує в місті культуру поваги, відкритості та підтримки для кожного жителя, незалежно від його фізичних можливостей. Подібні ініціативи демонструють прагнення Черкас стати комфортним і інклюзивним містом для всіх громадян.